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رئيس الوزراء يرحب بتنامي العلاقات العسكرية بين مصر وفرنسا

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رئيس الوزراء يرحب بتنامي العلاقات العسكرية بين مصر وفرنسا رئيس الوزراء يرحب بتنامي العلاقات العسكرية بين مصر وفرنسا

أكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل، اليوم السبت عمق العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية بين وفرنسا، والتي شهدت خلال الفترة الأخيرة زخما كبيرا استمدته من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى فرنسا فى 25 نوفمبر لعام 2014، مرحبا بالعلاقات العسكرية المتنامية بين البلدين، لاسيما صفقة شراء حاملتي الطائرات الفرنسية من طراز “ميسترال”.

واعتبر رئيس الوزراء – خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس عقب جلسة مباحثات موسعة بين الجانبين بمقر مجلس الوزراء – أن شراء حاملتي الطائرات الفرنسية، خطوة إضافية على صعيد الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي.

ورحب إسماعيل بزيارة رئيس الوزراء الفرنسى إلى القاهرة، وقال إنها استمرار لتأسيس مرحلة جديدة ووطيدة من العلاقات الثنائية بين البلدين، معربا عن التطلع إلى دفع التعاون بين البلدين في كافة المجالات إلى آفاق أرحب؛ بما يحقق الخير لصالح شعبي البلدين.

وقدم رئيس الوزراء، الشكر للحكومة الفرنسية على ما تقدمه من دعم للجهود المصرية في مواجهة الارهاب، فضلا عن تأييدها للمسعى المصري للحصول على وضعية دولة عمليات في إطار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما أثني على دورها البارز في تمويل وتنفيذ مشروعات مترو الأنفاق في مصر.

وأبدى تطلع مصر إلى دعم التعاون في مجال الاستثمار السياحى، خاصة في ضوء التسهيلات والحوافز التى تقدم للمستثمرين فى كلا الدولتين فى هذا المجال، ورغبتها في العمل على زيادة أعداد السائحين الفرنسيين لمصر، والاستفادة من المنح الدراسية المقدمة من فرنسا فى مجال السياحة.

وأضاف أنه تم – خلال المباحثات – بحث سبل تذليل العقبات التي تواجه زيادة الصادرات المصرية إلى فرنسا، كما تمت مناقشة العديد من القضايا التي تهم الجانب الفرنسي بشأن الاستثمار فى مصر، مثل الضوابط الخاصة بأسعار شراء حصة الشريك الأجنبى فى استكشافات الغاز، وكذلك تعريفة التغذية الخاصة بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تم استعراض ما تقوم به المصرية من جهود في سبيل الاصلاح الاقتصادي وتوفير المناخ الجاذب والآمن للاستثمارات الأجنبية.

كما بحث الاجتماع إمكانية التعاون بين مصر وفرنسا لصالح دول إفريقية أخرى، بحيث تقدم مصر فى إطار هذه البرامج الخبرات الفنية المتوفرة لديها فى مجالات بعينها، وتتولى فرنسا توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.

وقال: إن المباحثات تناولت عرضا لمختلف مشروعات التعاون الممكنة بين الجانبين في مختلف القطاعات، والتي ستتم مناقشتها بالتفصيل خلال اجتماعات ثنائية بين الوزراء بالبلدين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه شهد ونظيره الفرنسي – في ختام الاجتماعات – مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات لتمويل برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف، وإنشاء محطة توليد كهرباء بواسطة الخلاليا الفوتوفولتية، وخطاب نوايا بين البنك التجاري الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية.

أ ش أ

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