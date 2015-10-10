في الجول يوضح - استياء عدلي القيعي من قصة بيسيرو.. وتفكيره في الاعتذار عن الأهلي

عبر عدلي القيعي المتحدث الرسمي للأهلي عن استياءه من تعاقد النادي مع المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو دون علمه بحكم منصبه الجديد.

وأعلن الأهلي الجمعة تعاقده مع البرتغالي ليتولى قيادة الفريق بعد مباراة السوبر المصري ضد الزمالك الخميس المقبل في الإمارات.

ويقود الأهلي حاليا عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" بعد إقالة فتحي مبروك عقب الهزيمة برباعية مقابل ثلاثة أهداف من أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي والخروج من الكونفدرالية.

ويفكر القيعي جديا في عدم قبول منصبه الجديد بعدما فوجيء بتعاقد الأهلي مع بيسيرو من وسائل الإعلام.

وعلم FilGoal.com أن القيعي مستاء من تعامل مجلس الإدارة في مسألة قدوم بيسيرو ولأن محمود طاهر رئيس النادي لم يبلغه بالأمر خلال محادثة تليفونية تمت بينهما.