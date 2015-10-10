المستشار السابق للهلال لـ في الجول: بيسيرو مدرب جيد فنيا لكنه متساهل.. وأصدقائه يؤثرون عليه

يرى أحمد الفهيد المستشار السابق للهلال السعودي والإعلامي أن البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الجديد للأهلي مدرب جيد فنيا لكنه شخصية متساهلة.

الأهلي أعلن يوم الجمعة رسميا أن جوزيه بيسيرو سيصبح المدرب الجديد للفريق بداية من الموسم المقبل.

بيسيرو له 3 تجارب في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي منهم 2 في السعودية مع ناديي الهلال والمنتخب الأول.

FilGoal.com تواصل مع أحمد الفهيد أحد مسؤولي الهلال السابقين وكذلك أحد الإعلاميين السعوديين للتحدث عن بيسيرو.

وقال "كإعلامي أرى أن بيسيرو مدرب هجومي وفكره جيد وهو فنيا مدرب جيد جدا".

"شخصيته؟ ربما هو متساهل نوعا ما ومن السهل جدا أن تؤثر عليه.. وهذا وضح بالذات في فترة وجوده بالمنتخب السعودي فقد تأثر بآراء أشخاص كثيرين".

"له صديق ينتمي لناد ما دفعه لأن يستدعى 4 لاعبين من هذا الفريق"