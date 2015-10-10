أخبار عاجلة

وزارة الرياضة تعتزم إنشاء أكاديمية لكرة القدم الأمريكية -
الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لإنبي -
مساء dmc - أبرز العناوين المؤلمة عن تعذيب الايتام بدور الايتام يقرأها أسامة كمال -
مساء dmc - الشرطة السويدية " قتلى وجرحى في عملية دهس بسيارة نقل بأحد شوارع ستوكهولم " -
القاهرة أبوظبي: م. شريف إسماعيل - رئيس الوزراء يفتتح المشروعات الجديدة بنادي الزمالك -
القاهرة أبوظبي: أبرز 7 أخبار في 7 أيام - الجمعة 07 أبريل 2017 -
مساء dmc - ميركل وهولاند في بيان مشترك " الرئيس السوري يتحمل وحده مسئولية الضربة الامريكية" -
مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال " -
مساء dmc - الكونجرس يقر قانون يفوض ترامب بإرسال صواريخ محمولة علي الاكتاف "مانباد" مضادة للطائرات -
مساء dmc - متحدث وزارة الدفاع الروسية " الجيش السوري لم يستخدم سلاح كيماوي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

المستشار السابق للهلال لـ في الجول: بيسيرو مدرب جيد فنيا لكنه متساهل.. وأصدقائه يؤثرون عليه

Google+ Print
المستشار السابق للهلال لـ في الجول: بيسيرو مدرب جيد فنيا لكنه متساهل.. وأصدقائه يؤثرون عليه المستشار السابق للهلال لـ في الجول: بيسيرو مدرب جيد فنيا لكنه متساهل.. وأصدقائه يؤثرون عليه

يرى أحمد الفهيد المستشار السابق للهلال السعودي والإعلامي أن البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الجديد للأهلي مدرب جيد فنيا لكنه شخصية متساهلة.

الأهلي أعلن يوم الجمعة رسميا أن جوزيه بيسيرو سيصبح المدرب الجديد للفريق بداية من الموسم المقبل.

بيسيرو له 3 تجارب في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي منهم 2 في مع ناديي الهلال والمنتخب الأول.

FilGoal.com تواصل مع أحمد الفهيد أحد مسؤولي الهلال السابقين وكذلك أحد الإعلاميين السعوديين للتحدث عن بيسيرو.

وقال "كإعلامي أرى أن بيسيرو مدرب هجومي وفكره جيد وهو فنيا مدرب جيد جدا".

"شخصيته؟ ربما هو متساهل نوعا ما ومن السهل جدا أن تؤثر عليه.. وهذا وضح بالذات في فترة وجوده بالمنتخب السعودي فقد تأثر بآراء أشخاص كثيرين".

"له صديق ينتمي لناد ما دفعه لأن يستدعى 4 لاعبين من هذا الفريق"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020