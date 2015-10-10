الزمالك يدرس تحويل العماري للتحقيق بعد مشادة مرتضى

توافدت أعداد من جماهير النادي الأهلي على مقر النادي بالجزيرة بعد القرارت التي خرجت من مجلس إدارة الفريق برئاسة محمود طاهر في الساعات الأخيرة.

الأهلي قرر رسميا تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو كمدير فني جديد للفريق خلفا لفتحي مبروك على أن يتولى تدريب الفريق عقب لقاء السوبر ضد الزمالك الذي سيقوده عبد العزيز عبد الشافي زيزو.

قبل أن يتقدم هيثم عرابي مسؤول التعاقدات الخارجية بالنادي يوم السبت باستقالته من منصبه. (تعرف على الأسباب).

وفي نفس الوقت علم FilGoal.com استياء عدلي القيعي المتحدث الرسمي باسم النادي من قصة تعيين بيسيرو كمدير فني للفريق. (طالع التفاصيل).

وتوجهت مجموعة من جماهير الأهلي تتزايد أعدادها بأستمرار إلى فرع النادي في الجزيرة اعتراضا على القرارات الأخيرة للمجلس.

وينقل FilGoal.com أحداث ما يتم داخل وخارج النادي الأهلي لحظة بلحظة.

** تزايد أعداد الجماهير بشدة أمام مقر النادي الأهلي.

** جماهير الأهلي تهتف وتطالب برحيل محمود طاهر.

** شاهد - جماهير الأهلي تهتف ضد طاهر أمام النادي

** شاهد - صور توافد جماهير الأهلي

** عدد كبير من أعضاء النادي الأهلي يغادرون مقر النادي مع تزايد أعداد الجماهير وارتفاع الهتافات ضد طاهر.

** جماهير الأهلي ترفض الرحيل من أمام النادي وتواصل هتافاتها ضد المجلس.

** جماهير الأهلي تتخطى حواجز النادي والنادي يغلق أبوابه وقوات الأمن تستعد للتصدي لأي اقتحام.