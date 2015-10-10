تغريدة - بعد بيسيرو وهيثم عرابي .. جماهير الأهلي: #نعم_لحل_مجلس_محمود_طاهر

شنت جماهير الأهلي على مواقع التوصل الاجتماعي هجوما قويا على مجلس إدارة الفريق برئاسة محمود طاهر بعد القرارات الأخير لمجلس الأهلي.

الأهلي قرر رسميا تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو كمدير فني جديد للفريق خلفا لفتحي مبروك على أن يتولى تدريب الفريق عقب لقاء السوبر ضد الزمالك الذي سيقوده عبد العزيز عبد الشافي زيزو.

قبل أن يتقدم هيثم عرابي مسؤول التعاقدات الخارجية بالنادي يوم السبت باستقالته من منصبه. (تعرف على الأسباب).

وفي نفس الوقت علم FilGoal.com استياء عدلي القيعي المتحدث الرسمي باسم النادي من قصة تعيين بيسيرو كمدير فني للفريق. (طالع التفاصيل).

وأطلقت جماهير الأهلي هاشتاج #نعم_لحل_مجلس_محمود_طاهر اعتراضا على ما حدث في الساعات الأخيرة من مجلس الأهلي برئاسة محمود طاهر.

وتصدر هاشتاج جماهير الأهلي المواضيع الأكثر تداولا في مصر على (تويتر) بعد دقائق قليلة من ظهوره.