4 اكواب في اليوم تفقدك 5 كيلو من الشحوم و الدهون في اسبوع دون حمية و دون رياضة تخلص من الكرش المنفوخة و المؤخرة السمينة على المضمون

4 اكواب في اليوم تفقدك 5 كيلو #من الشحوم و الدهون في اسبوع دون حمية و دون رياضة تخلص #من الكرش المنفوخة و المؤخرة السمينة على المضمون .

المكونات و الاستعمال



المكونات

5 اكواب ماء

بذور الفجل (ملعقتين )

بذور الشمر ( ملعقتين )

عصير ليمونة

التحضير

نغلي الماء جيدا و نضيف المكونات و نتركه ليلة كاملة

يشرب بعد كل وجبه بنصفة ساعه كوب #من المزيج

تنويه

يجب اعتماد 3 ايام ديتوكس في الاسبوع و هي اختيار نوع وحد #من الخضر او الفواكه و يؤكل طيلة الايام الثلاثة اما بقي الاسبوع فيجب الالتزام ب 1200 سعرة حراريه في اليوم .

شبكةعيونالإخبارية

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