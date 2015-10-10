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4 اكواب في اليوم تفقدك 5 كيلو من الشحوم و الدهون في اسبوع دون حمية و دون رياضة تخلص من الكرش المنفوخة و المؤخرة السمينة على المضمون

  • الصحة
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4 اكواب في اليوم تفقدك 5 كيلو من الشحوم و الدهون في اسبوع دون حمية و دون رياضة تخلص من الكرش المنفوخة و المؤخرة السمينة على المضمون 4 اكواب في اليوم تفقدك 5 كيلو من الشحوم و الدهون في اسبوع دون حمية و دون رياضة تخلص من الكرش المنفوخة و المؤخرة السمينة على المضمون

4 اكواب في اليوم تفقدك 5 كيلو #من الشحوم و في اسبوع دون حمية و دون تخلص #من المنفوخة و المؤخرة السمينة على المضمون  .

المكونات و الاستعمال


المكونات

5 اكواب ماء

بذور الفجل (ملعقتين )

بذور الشمر ( ملعقتين )

عصير ليمونة
التحضير

نغلي الماء جيدا و نضيف المكونات و نتركه ليلة كاملة

يشرب بعد كل وجبه بنصفة ساعه  كوب #من  المزيج
تنويه

يجب  اعتماد 3 ايام  ديتوكس في الاسبوع و هي  اختيار نوع وحد #من الخضر او الفواكه و يؤكل طيلة الايام الثلاثة اما بقي الاسبوع فيجب الالتزام  ب 1200 سعرة حراريه في  اليوم .

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