4 اكواب في اليوم تفقدك 5 كيلو #من الشحوم و الدهون في اسبوع دون حمية و دون رياضة تخلص #من الكرش المنفوخة و المؤخرة السمينة على المضمون .
المكونات و الاستعمال
المكونات
5 اكواب ماء
بذور الفجل (ملعقتين )
بذور الشمر ( ملعقتين )
عصير ليمونة
التحضير
نغلي الماء جيدا و نضيف المكونات و نتركه ليلة كاملة
يشرب بعد كل وجبه بنصفة ساعه كوب #من المزيج
تنويه
يجب اعتماد 3 ايام ديتوكس في الاسبوع و هي اختيار نوع وحد #من الخضر او الفواكه و يؤكل طيلة الايام الثلاثة اما بقي الاسبوع فيجب الالتزام ب 1200 سعرة حراريه في اليوم .إعلان - Ads إعلان - Ads