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زين الدين زيدان: كنت أفضل صناعة الأهداف عن تسجيلها

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زين الدين زيدان: كنت أفضل صناعة الأهداف عن تسجيلها زين الدين زيدان: كنت أفضل صناعة الأهداف عن تسجيلها

(إفي): أكد أسطورة كرة القدم الفرنسي المعتزل زين الدين زيدان أنه منذ صغره كان يفضل تمرير الكرة لزملائه عن تسجيل الأهداف، وهي الصفة التي يقول إنه من الصعب إيجادها في لاعبين الوقت الحالي.

وقال زيدان (43 عاما) في مقابلة نشرت اليوم في الملحق الاسبوعي لصحيفة (ليكيب) الفرنسية: "في الملعب بالنسبة لي كان الأهم هو صناعة هدف عن تسجيل هدف. حاليا هناك القليل من اللاعبين الذين سيقولون هذا. الأمر كان هكذا بالنسبة لي، حقا كنت أحب إرضاء زملائي".

وتذكر زيدان، الذي يتولى حاليا منصب المدير الفني لريال مدريد الرديف، بداية علاقته بالكرة قائلا: "في البداية تعرفت على كرة القدم من خلال الشارع في حي (شعبي بمارسيليا) ما سمح لي بمحاولة أشياء وابتكار حركات واللعب مع الأصدقاء بدون قواعد وبحرية في التعبير عن أنفسنا كما نشاء. كانت هذه هي حياتنا".

ومن ناحية أخرى تحدث زيدان عن ابنه إنزو (20 عاما) والذي يلعب بريال مدريد الرديف باسم الشهرة إنزو فرنانديز، مشيرا إلى انه "يلعب كثيرا الآن لأنه يستحق هذا".

وقال: "ما يجب فعله، وهو صعب لكنني اتمكن من تحقيقه، هو ان يكون ابني لاعبا مثل باقي اللاعبين في الفريق. بعد ذلك في المنزل يعود ليكون ابني ولكن في النادي أعامله كأي لاعب آخر. وهو أيضا ما يرغب فيه هو. ربما أكون قاسيا معه، وذلك لأنني متطلب ولأنني أعرف أن بإمكانه تقديم أداء أفضل".

وإنزو هو أكبر أبناء زيدان الأربعة، واشقاؤه هم لوكا (17 عاما) وتيو (13 عاما) وإليزا (9 اعوام)، ويلعب لوكا كحارس مرمى في الفرنسي للشباب وفاز معه ببطولة كأس الأمم الأوروبية تحت 17 عاما.

وعن إنزو ولوكا قال زيدان: "قد يقول البعض إن الأمر أسهل بالنسبة لهما لأن أبنائي لن ينقصهم شيئا. ولكن هذا ليس كل شيء. فتأتي بعد ذلك عملية بناء الشخصية وأعتقد أنها ستكون أكثر صعوبة بالنسبة لهما".

وعن تجربة الشباب مع كرة القدم في الوقت الحالي قال زيدان: "كرة القدم مختلفة حاليا بالنسبة للشباب، خاصة في عصر الشبكات الاجتماعية".

وأضاف "في عهدي لم يكن كل هذا موجودا. كانوا يتركوننا في هدوء. كان لدينا الحظ في أن نكون أحرارا، نستمتع بحرية ونفعل الأشياء التي تروق لنا وكذلك حماقاتنا".

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