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النيابة تطلب تحريات الأمن الوطنى فى تفجير قنبلتين بمحيط جامعة الزقازيق

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النيابة تطلب تحريات الأمن الوطنى فى تفجير قنبلتين بمحيط جامعة الزقازيق النيابة تطلب تحريات الأمن الوطنى فى تفجير قنبلتين بمحيط جامعة الزقازيق
طلبت نيابة قسم ثان الزقازيق، اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعيد وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، تحريات الأمن الوطنى فى واقعة تفجير قنبلتين بجوار سور كليتى الهندسة والصيدلية بجامعة الزقازيق، كما طلبت النيابة تحديد هوية الجناة.

كان اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء الرائد عصام عتيق رئيس مباحث قسم ثان الزقازيق، بوقوع انفجار قرب جامعة الزقازيق، مساء أمس، وانتقل خبراء المفرقعات تفجير قنبلتين بجوار سور كليتى الهندسة والصيدلة دون خسائر بشرية.

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