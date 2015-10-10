حبس سفرجى قتل جده لسرقته بسبب مروره بضائقة مالية فى العمرانية

أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة برئاسة المستشار أحمد ناجى رئيس النيابة، بحبس "سيد.ه" 23 سنة سفرجى لاتهامه بقتل جده البالغ من العمر 75 عاماً، بعد ضربه بآلة حادة على رأسه، وسرقة مبلغ مالى قدره 6300 جنيه وهاتف محمول ومتعلقات خاصة بالمجنى عليه.

وأمرت النيابة بدفن وتشريح جثة المجنى عليه وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وقد كشفت تحقيقات النيابة التى باشرها المستشار شريف صديق مدير النيابة، أن المتهم تسلل إلى الشقة ليلاً وضرب العجوز بآلة حادة على رأسه واستولى على مبلغ مالى وهاتف، وذلك بعد مروره بضائقة مالية دفعته للتفكير فى سرقة الشقة.

وكانت المعاينة التصويرية قد كشفت أن المجنى عليه موظف بالمعاش، ويبلغ من العمر قرابة 75 عامًا مقيم برفقة ابنة شقيقته وزوجها بشقة بالعمرانية، وتبين أن الأخيرين تركا المسن وتوجها إلى بلدتهما بالشرقية ومكثا بها 5 أيام وفور عودتهما ودخولهما الشقة فوجئا بالمجنى عليه ملقيا على الأرض وقد فارق الحياة.

كما تبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة وفقدان مبلغ مالى، وتبين أن مقتل العجوز نتيجة ضربه بآلة حادة أحدثت شقا فى الرأس أودت بحياته.