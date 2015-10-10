المياه المالحة وزيت الخردل أهم العلاجات الطبيعية لرشح الأنف

هناك العديد من الأدوية التى تعالج سيلان الأنف، لكنها غالبًا ما يكون لها آثار جانبية مزعجة مثل النعاس، لكن يمكن للعلاجات المنزلية البسيطة أن تعطى علاجًا فوريًا للأعراض دون أى آثار جانبية.

وفيما يلى أهم العلاجات المنزلية لسيلان الأنف "الرشح"، وفقًا للموقع الطبى الأمريكى “top10homeremedies”، وتشمل:

1. المياه المالحة

2. البخار

3. زيت الخردل

>المياه المالحة هى أفضل علاج منزلى لتخفيف الاحمرار الذى يصاحب سيلان الأنف، حيث إنها تساعد على التخفيف من لزوجة المخاط، ما يجعله أسهل فى الخروج وسوف يساعد أيضًا على مسح الممرات الأنفية من مهيجات الحساسية.>ويتم ذلك عن طريق مزيج نصف ملعقة من ملح الطعام فى كوبين من الماء المقطر الدافئ.>البخار هو أيضًا وسيلة فعالة لوقف سيلان الأنف، كما أنه يساعد على خروج المخاط الزائد الذى يؤدى إلى سيلان الأنف والعطس.>ويمكن أيضًا إضافة بضع قطرات من زيت الأوكالبتوس أو المنثول إلى الماء الساخن قبل التنفس فى البخار.>زيت الخردل يحتوى على مضادات حيوية، ومضاد للفيروسات ولديه خصائص مضادة للهيستامين "الحساسية" التى يمكن أن توفر الشفاء الفورى من أعراض سيلان الأنف.