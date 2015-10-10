حزب الوفد ينافس برجلى أعمال ونائب وابن شقيق وزيرين فى دوائر الشرقية

وفى الدائرة الأولى "بندر الزقازيق" - مقعدين - ينافس الوفد بكل من العميد طارق عبد الله صاحب شركة أمن والدكتور علاء شاهين مدير المجلس الطبى لهيئة السكة الحديد .
>وينافس "الوفد "فى الدائرة الثانية "الزقازيق والقنايات" - 3 مقاعد - باللواء مهندس هانى اباظة وكيل وزارة البحث العلمى و النائب السابق .
وفى الدائرة الثالثة "بلبيس" ينافس "الوفد "بالمهندس فايز ابوخضرة رجل اعمال , والدكتور عبدالله الشنوانى عميد كلية الصيدلة السابق و فى الدائرة الرابعة "العاشر من رمضان" ينافس بـ" محمد الزاهد "رجل الاعمال و نائب مجلس إدارة الغرفة التجارية.
وينافس الوفد على مقعد الدائرة الخامسة "مشتول السوق"بالصحفى سعيد شرباش وفى الدائرة السادسة منيا القمح ينافس بكلا من " عصام فايد "مدرس ابن شقيق وزير الزراعة واللواء عدلى فايد رئيس مصلحة الامن العام السابق.
وفى الدائرة السابعة "أبوكبير " ينافس بالدكتور عبدالله حسان عضو المجلس المحلى السابق وفى الدائرة الثامنة "ههيا والابراهيمية "- مقعدين - دفع حزب الوفد بكل من "محمود شحاتة زايد "رجل أعمال فى الدائرة التاسعة "ديرب نجم "- مقعدين - دفع الوفد بـ"طلعت السويدى رجل الاعمال المعروف و العضو المنتدب لؤسسة السويدى.
وفى الدائرة العاشرة" فاقوس "- 3 مقاعد - دفع الوفد بالدكتور نبيل العطار امين صندوق النقابة العام لأطباء السابق وفى الدائرة الحادية عشر" أبوحماد والقرين "- مقعدين - دفع بـ"أمجد العزازى" ابن عمدة كفرالعزازى.
وينافس حزب الوفد فى الدائرة الثالثة عشر ومقرها كفر صقر واولاد صقر - مقعدين - بكل من النائب السابق احمد العشماوى رجل الاعمال و صلاح شربية بينما لم ينافس فى الدائرة الثانية عشر ومقرها "الحسينية".