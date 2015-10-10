حزب الوفد ينافس برجلى أعمال ونائب وابن شقيق وزيرين فى دوائر الشرقية

حرص حزب الوفد على الدفع بمرشحين لهم شعبية ويتمتعون بسمعة طيبة لضمان المنافسة القوية فى دوائر الشرقية، وشملت قائمة مرشحيه رجلى الأعمال طلعت السويدى ومحمد الزاهد نائب مجلس إدارة الغرفة التجارية، وهانى أباظة وكيل وزارة البحث العلمى وعصام فايد ابن شقيق وزير الزراعة .

وفى الدائرة الأولى "بندر الزقازيق" - مقعدين - ينافس الوفد بكل من العميد طارق عبد الله صاحب شركة أمن والدكتور علاء شاهين مدير المجلس الطبى لهيئة السكة الحديد .

>وينافس "الوفد "فى الدائرة الثانية "الزقازيق والقنايات" - 3 مقاعد - باللواء مهندس هانى اباظة وكيل وزارة البحث العلمى و النائب السابق .

وفى الدائرة الثالثة "بلبيس" ينافس "الوفد "بالمهندس فايز ابوخضرة رجل اعمال , والدكتور عبدالله الشنوانى عميد كلية الصيدلة السابق و فى الدائرة الرابعة "العاشر من رمضان" ينافس بـ" محمد الزاهد "رجل الاعمال و نائب مجلس إدارة الغرفة التجارية.

وينافس الوفد على مقعد الدائرة الخامسة "مشتول السوق"بالصحفى سعيد شرباش وفى الدائرة السادسة منيا القمح ينافس بكلا من " عصام فايد "مدرس ابن شقيق وزير الزراعة واللواء عدلى فايد رئيس مصلحة الامن العام السابق.

وفى الدائرة السابعة "أبوكبير " ينافس بالدكتور عبدالله حسان عضو المجلس المحلى السابق وفى الدائرة الثامنة "ههيا والابراهيمية "- مقعدين - دفع حزب الوفد بكل من "محمود شحاتة زايد "رجل أعمال فى الدائرة التاسعة "ديرب نجم "- مقعدين - دفع الوفد بـ"طلعت السويدى رجل الاعمال المعروف و العضو المنتدب لؤسسة السويدى.

وفى الدائرة العاشرة" فاقوس "- 3 مقاعد - دفع الوفد بالدكتور نبيل العطار امين صندوق النقابة العام لأطباء السابق وفى الدائرة الحادية عشر" أبوحماد والقرين "- مقعدين - دفع بـ"أمجد العزازى" ابن عمدة كفرالعزازى.

وينافس حزب الوفد فى الدائرة الثالثة عشر ومقرها كفر صقر واولاد صقر - مقعدين - بكل من النائب السابق احمد العشماوى رجل الاعمال و صلاح شربية بينما لم ينافس فى الدائرة الثانية عشر ومقرها "الحسينية".