بالصور.. محافظ البحيرة: إنشاء 504 وحدات سكنية ضمن مشروع المليون

أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، أن مشروع تنفيذ 504 وحدات سكنية بمدينة دمنهور، يعد نموذجا لتكاتف أجهزة الدولة فى تقديم خدمات واضحة وملموسة للمواطنين، وتوفير مسكن ملائم لمحدودى الدخل فى إطار المشروع القومى لتنفيذ مليون وحدة سكنية كاملة المرافق والخدمات بنطاق الجمهورية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 8 آلاف وحدة بمدن ومراكز المحافظة، وجار إنهاء إجراءات تسليمها لمستحقيها.

جاء ذلك خلال استقباله للدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث افتتح محطة الرفع الخاصة بمساكن الـ504 وحدات بمدينة دمنهور لخدمة المشروع والتوسعات السكانية بالمنطقة بتكلفة 5 ملايين جنيه، والمكون من شبكات مياه وتوصيلات منازل بطول 700 م /ط وشبكات صرف صحى وتوصيلات منازل بطول 1,3 كم /ط وخطوط طرد بطول 1,5كم /ط.

كما سلم الوزير والمحافظ باكورة التعاقدات لـ 80 وحدة من مشروع الـ 504 وحدات سكنية والذى نفذته القوات المسلحلة على أرض المحافظة هدية وإسهام منها فى حل مشكلة الإسكان، ويتكون المشروع من 21 عمارة تضم كل منها 21 وحدة بمساحة 80 مترا، وبإجمالى تكاليف 84 مليونا و600 ألف جنيه ويحيط بتلك العمارات سور يضم 83 محلا سيتم طرحها للأنشطة التجارية المختلفة.

وعقد الوزير والمحافظ وقيادات الوزارة اجتماعا بحث الموقف التنفيذى لمشروعات الإسكان الاجتماعى ومياه الشرب والصرف الصحى وتطوير العشوائيات، والتأكيد على بدء التشغيل التجريبى بمحطة مياه العباسى بالدلنجات فى أول نوفمبر القادم بطاقة 800 لتر / ثانية لخدمة قرى الدلنجات وحوش عيسى وبدروكوم حمادة وافتتاح محطة مياه شرب المحمودية فى 13 مايو 2016 بطاقة 1000 لتر / ث بتكلفة 150 مليون جنية خدمة قرى من المحمودية وأطراف رشيد وادكو وأجزاء من مركز الرحمانية والانتهاء من توسعات محطة مياه أبو حمص فى 30 أبريل 2016 بطاقة 400 لتر/ ث وبتكلفة 120 مليون جنيه لخدمة قرى أبو حمص وأطراف حوش عيسى ودمنهور وكفر الدوار الإسراع فى نهو التوصيلات المنزلية لمشروع الصرف الصحى للقرى الممول من المنحة الإماراتية والإسراع فى دخوله الخدمة.

كما ناقش الاجتماع سرعة الانتهاء من تجهيز وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان بالمحافظة مع التأكيد على أن تكون الأراضى المخصصة له داخل الحيز العمرانى ولا توجد عليها أى نزاعات، حيث تم تنفيذ عدد 2438 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى، كما سيتم تنفيذ عدد 2748 وحدة بالمرحلة الثانية

>سرعة الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاءات الجارى تنفيذها بمنطقة الكسارة برشيد خلال ستة أشهر بمعرفة جهاز الإسكان والتعمير، وذلك بالتنسيق مع المحافظة وشركاء التنمية، حيث تم إتاحة 2 مليون و335 ألف جنيه لتطويرها وتقسيمها إلى مرحلتين بعدد 48 منزلا سيتم إزالتها وإنشاء المنطقة من جديد فى إطار تطوير العشوائيات فى عدد 9 مناطق غير آمنة بنطاق المحافظة.

وقام وزير الإسكان ومحافظ البحيرة بجولة داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة تفقدا خلالها المعامل ومركز التدريب والمدرسة الثانوية الفنية واستمعا لعرض تقديمى من رئيس مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة وموقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة.

ورافق الوزير والمحافظ خلال الجولة كل من المهندسة نادية عبده ـ نائب المحافظ والمهندس ممدوح رسلان ـ رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى واللواء سيد العشرى – رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى و محمد الصيرة – السكرتير العام وم فتحى عبد الغنى – السكرتير المساعد والعقيد حسن مغازى ـ المستشار العسكرى للمحافظة، وماهر العدوى – رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى و خالد حسين – رئيس شركة مياه و انتصار الجزار – وكيل وزارة الإسكان وقيادات وزارة الإسكان.



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