يونس مخيون يزور الوادى الجديد لدعم مرشحى "النور" بدائرتى المحافظة

قام الدكتور يونس مخيون الأمين العام لحزب النور على مستوى الجمهورية بزيارة لمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، لدعم مرشحى الحزب فى الانتخابات البرلمانية، حيث التقى مخيون أعضاء الحملة بمدينة الخارجة، لدعمهم مرشحى النور بالمحافظة وهم أحمد عيد قرقار بالدائرة الأولى "الخارجة" ومحمد سيد غزال بالدائرة الثانية "الداخلة"، وتوجه مخيون وأمين الحزب بالمحافظة إلى مركز الداخلة، لعقد مؤتمر موسع بقرية القصر، لدعم المرشح محمد سيد غزال.

وكانت أمانة حزب النور قد بدأت فى عمل الدعاية الانتخابية المكثفة لمرشحى الحزب بالمحافظة من خلال تعليق اللافتات والبانرات وتركيب الملصقات على واجهات البنايات السكنية وعلى سيارات الأجرة بجانب عقد المؤتمرات الجماهيرية بقرى ومدن المحافظة، لحشد أصوات الناخبين لصالح مرشحى الحزب.