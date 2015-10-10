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فى أول يوم بمدرسة المتفوقين فى جمصة.. لا يوجد سكن للطلاب

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فى أول يوم بمدرسة المتفوقين فى جمصة.. لا يوجد سكن للطلاب فى أول يوم بمدرسة المتفوقين فى جمصة.. لا يوجد سكن للطلاب
شهدت مدرسة جمصة للمتفوقين أزمة بسبب إهمال مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، لتسكين الطلاب فى أول يوم للدراسة اليوم، حيث تخلف وكيل وزارة التربية والتعليم أحمد فكرى ولم يحضر لحل المشكلة.

وقالت منى العشماوى والدة الطالبة سلمى إبراهيم أبو الحسن أحد أوائل محافظة الدقهلية: إن نائب رئيس المدرسة عاطف روميه عمل جاهدًا مع إدارة المدرسة لاحتوائنا، ولكن المشكلة ما بين التربية والتعليم والمقاولين العرب، حيث إنه من المقرر تسكين أبنائنا فى قرية سياحية تابعة للمقاولين العرب لحين الانتهاء من مبنى الإقامة للطلبة والمبنى الآخر للطالبات.

وقالت منى العشماوى إن وكيل وزارة التربية والتعليم أرسل فاكس للمدرسة لبدء الدراسة اليوم، رغم أنه لا يوجد أماكن للمبيت.

وذكرت رباب عبد الوهاب "ربة منزل": ابنتى نهير أيمن السعيد هى الطالبة الأولى على محافظة دمياط وعلمنا من وقت قريب أنه لم يتم الانتهاء من إعداد مبنيين للطلاب والطالبات لتسكينهم وعقب الاجتماع مع الأساتذة سوزان زكريا مدير التعليم العام سوف يتم الاتفاق مع قرية عثماثون التابعة للمقاولون العرب لتسكين الطلاب بها مؤقتا، وجئنا إلى المدرسة فى السابعة صباحا محملين بالحقائب لنفاجأ عقب اجتماع أولياء الأمور مع ممثل التعليم بأنه لم يتم إبرام العقد بين التربية والتعليم والمقاولون العرب فى تسكين الطلاب فى القرية التابعة للمقاولين العرب، مشيرًا إلى أن الدراسة تأخرت أسبوعين عن باقى المدارس.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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