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أمانة شباب "النور" تبدأ مؤتمرها الأول بحضور قيادات الحزب فى الإسكندرية

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أمانة شباب "النور" تبدأ مؤتمرها الأول بحضور قيادات الحزب فى الإسكندرية أمانة شباب "النور" تبدأ مؤتمرها الأول بحضور قيادات الحزب فى الإسكندرية
بدأت أمانة الشباب بحزب النور فى الإسكندرية منذ قليل، مؤتمرها الأول بقاعة عبد المنعم جابر فى كامب شيزار.

يشارك فى المؤتمر عبدالله بدران عضو المجلس الرئاسى وأمين الحزب بالإسكندرية، والدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس الحزب للشؤون القانونية، ونادر بكار مساعد رئيس الحزب لشئون الأعلام، والدكتور أحمد خليل مساعد رئيس الحزب للشؤون الثقافية، والمهندس محمد حامد مرشح الحزب بدائرة سيدى جابر، والمهندس أحمد الشحات مرشح الحزب بقائمة غرب الدلتا، والدكتورة حنان علام أمين المرأة بالحزب ومرشحة القائمة.

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