تكدس مرورى بسبب إقبال السيارات على محطات الوقود بالمنيا

شهدت مدينة المنيا اختناقا مروريا بعدد من الشوارع الرئيسية بسبب تكدس السيارات داخل وأمام محطات الوقود، إضافة إلى وقوع مشادات بين أصحاب السيارات للحصول على البنزين، خاصة 80 فيما خٌلت بعض المحطات من تواجد السيارات لعدم وجود وقود داخلها.

وشهدت محطة بشارع عدنان الملاكى زحاما كبيرا، خاصة من السيارات التاكسى والملاكى والنقل، ما أدى إلى وقوع مشادات كلامية ومشاجرات بين السائقين.

وأكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، توافر جميع أنواع الوقود بالمحطات، نافياً وجود أزمة، وقال إن الزحام يأتى قبل وصول سيارات البترول المحملة بالوقود إلى المحطات.



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