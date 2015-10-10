مسيرة لطلاب "الإرهابية" فى جامعة الزقازيق

نظم العشرات من طلاب جماعة الإخوان الإرهابية بجامعة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، منذ قليل، مسيرة من أمام مستشفى الأحرار، وشارك فيها عدد من الفتيات، للمطالبة بالإفراج عن الطالبة الإخوانية "سارة مشعل" والمحبوسة على ذمة قرار نيابة قسم ثان الزقازيق، 15 يوما بتهمة حيازتها منشورات تحرض على العنف أثناء دخولها جامعة الزقازيق منذ 3 أيام.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة الزقازيق، يفيد بقيام العشرات من جماعة الإخوان الإرهابية بتنظيم مسيرة أمام مستشفى الأحرار، للمطالبة بالإفراج عن الطالبة سارة مشعل.