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مرشح "مستقبل وطن" فى بنى مزار بالمنيا: الصحة والتعليم على رأس أولوياتى

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مرشح "مستقبل وطن" فى بنى مزار بالمنيا: الصحة والتعليم على رأس أولوياتى مرشح "مستقبل وطن" فى بنى مزار بالمنيا: الصحة والتعليم على رأس أولوياتى
قال المرشح أحمد شمردن مرشح مستقبل وطن بدائرة مركز بنى مزار ومطاى خلال المؤتمر الجماهيرى الذى نظمه فى مركز مطاى، إن أهم المشكلات التى أضعها فى أولوياتى حال الفوز فى الانتخابات البرلمانية، هى مشكلات الصحة والتعليم، وأضاف أن الفلاحين لهم جزء كبير من البرنامج الانتخابى لأنهم عصب هذه الأمة، ويجب أن تشملهم خدمات الدولة بمظلتها.

وأضاف أن الجولات الانتخابية الهدف منها هو التواصل المباشر مع أهالى الدائرة والتعرف على المشكلات العامة التى تعانى منها المناطق والقرى، والعمل على إيجاد رؤية لها والعمل على حلها من خلال التنسيق مع الجهات التنفيذية.

وأوضح شمردن أن دائرة بنى مزار ومطاى من أكبر الدوائر وأكثرها اتساعا وسخونة، نظرًا لعدد المرشحين وموقعها الجغرافى.

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