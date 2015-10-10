بالصور.. محافظ أسوان يكلف "مياه الشرب" بنقل محول كهرباء جزيرة عواض

كلف اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لسرعة الانتهاء من نقل المحول الكهربائى قدرة 200 ك . فولت أمبير المغذى لمحطة مياه الشرب بجزيرة عواض وسط النيل خلف خزان أسوان، إلى مكان آخر، وفى منسوب أعلى، حيث قام المحافظ بالتنسيق مع شركة كيما للاستعانة بالونش الخاص بها حمولة 35 طنا للقيام بعملية النقل فى الموقع الجديد ووضعه على قاعدة حديدية خرسانية ليكون أكثر أماناً.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التى قام بها محافظ أسوان لجزيرة عواض للوقوف على المطالب والمشاكل الجماهيرية على أرض الواقع، ورافقه خلالها الدكتور محمد رشدى، مدير قطاع التشغيل بقطاع كهرباء أسوان، والمهندس محمد عبد الله، مدير عام الطرق بالمحافظة، ومسئولى الهيئة القومية ولفيف من أهالى الجزيرة.

وأكد المحافظ على أن زيارته تأتى لوضع الحلول السريعة لتشغيل محطة مياه الشرب بالجزيرة والتى بدأ وضع الشبكات لها فى عام 2004 ، وتم إنشاؤها فى عام 2010 ، فيما جارى الانتهاء من تركيب الوصلات المنزلية بإجمالى 100 وصلة، ويجرى حالياً التشغيل التجريبى للمحطة التى من المقرر دخولها الخدمة الفعلية عقب الانتهاء من أعمال نقل المحول الكهربائى لتخدم نحو 1500 نسمة حيث تقام المحطة على مساحة 400 م2 بقدرة 100 م3/ ساعة، ويأتى إنشاؤها ضمن مشروع القرى الأكثر احتياجاً والتى تضم محطات مياه الشرب بالشيخ فضل وجزيرتى هيسا وعواض وذلك بتكلفة إجمالية 33 مليون جنيه.



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