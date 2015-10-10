محافظ أسوان يتفقد جزيرة عواض وسط النيل ويتابع مشاكل الأهالى

تفقد اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، جزيرة عواض، وسط نهر النيل، للوقوف على المطالب والمشاكل الجماهيرية على أرض الواقع، ورافقه خلالها الدكتور محمد رشدى، مدير قطاع التشغيل بقطاع كهرباء أسوان، والمهندس محمد عبد الله، مدير عام الطرق بالمحافظة، ومسئولو الهيئة القومية ولفيف من أهالى الجزيرة.

وكلف محافظ أسوان، مسئولى مديرية الصحة، لتنظيم قافلة طبية شاملة جميع التخصصات الطبية، وأيضاً فريق للطب الوقائى لإجراء كافة الكشوف والفحوصات اللازمة لأهالى جزيرتى هيسا وعواض خلال يومى الجمعة والسبت المقبلين، مع القيام بآخذ عينات من مياه الشرب وتحليلها للتأكد من سلامتها.

ووافق يسرى أيضاً خلال زيارته على دعم جمعية تنمية المجتمع بجزيرة عواض للقيام بتنفيذ مشروع لإحلال وتجديد الجمعية المشهرة لسنة 2010 ليتم تطويرها على الطراز الأسوانى النوبى بشكل جمالى.

كما تفقد محافظ أسوان، الأعمال الجارية لرصف الطريق الرئيسى المؤدى لجزيرة عواض بطول 800 متر وبعرض 5 أمتار، والذى يتم رصفه بمكعبات خرسانية أسمنتية، بتكلفة تصل إلى 900 ألف جنيه لخدمة أهالى الجزيرة على التحرك فى سهولة، ويأتى تنفيذ عملية الرصف ضمن مشروع رصف الطرق الريفية بمنحة من الصندوق الدولى للتنمية ومن المقرر نهوه فى أكتوبر الجارى، وسبق عملية الرصف القيام بأعمال تسوية للتربة الخرسانية وتمهيد لها حتى تتم عملية الرصف على الوجه الأكمل.

وأمر المحافظ، بإضاءة الطريق بأعمدة الطاقة الشمسية لتقديم أفضل خدمة لأهالى المنطقة.

كما تفقد الأعمال الجارية لتركيب خط الصرف الصحى الممتد من أمام مستشفى أسوان العسكرى ويصل إلى محطة الصرف الصحى ببركة الدماس بطول 1500 متر وبتكلفة 2 مليون جنيه، ورافقه خلالها المهندس جمال أحيد مستشار الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات جنوب الصعيد، واللواء حسن عبد الغنى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، ومسئولى الهيئة القومية الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع من خلال شركة المقاولون العرب.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء منه وفقاً للبرنامج الزمنى المقرر له بنهاية العام الحالى حتى يتسنى معه القضاء نهائياً على أى طفح أو تسرب للمياه بطريق السادات.

ومن جانبه أوضح المهندس جمال أحيد بأن خط الصرف الصحى بهذه المسافة يجرى تغيره حالياً ليكون أكثر استيعاباً لأى كمية من مياه الصرف، حيث أصبح قطره 630 ملى بدلاً من 400 ملى بمواسير بلاستيكية والتى تتميز بقدرتها على التعامل معها فى سهولة وعدم تعرضها لأى انفجارات، لافتاً بأنه تم أيضاً تركيب 30 مطبقا بطول الخط حتى يتسنى التعامل مع أى عوائق فى مرور المياه بسهولة مستقبلياً.