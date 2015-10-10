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وفاة الموسيقار الهندي رافيندرا جاين

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السبت 10-10-2015 12:50

توفي الموسيقار والمغني الهندي رافنيدرا جاين مساء الجمعة 9 أكتوبر عن عمر ناهز الـ71 عاماً، بسبب أزمة قلبية أصابته، من دون أن تفلح إجراءات إسعافه في مستشفى ليلافاتي، في مومباي.

وكان رافنيدرا يعاني من فشلٍ كلوي، وقد أدخل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، بسبب عدوى المسالك البولية والفشل الكلوي.

وبحسب تقارير طبية، تمّ وضع الفنان الراحل على أجهزة التنفس الصناعي، وخضع لعدة جلسات غسيل للكلى، قبل ان تتدهور حالته الصحية دراماتيكياً.

وأضافت المصادر أنه تمّ نقل رافنيدرا قبل يومين من وفاته إلى مومباي، بواسطة طائرة إسعاف جوي مستأجرة للعلاج في مستشفى ليلافاتي، حيث كان مخططاً له قبل ذلك المشاركة في أحد الاحتفالات.

 

 

 

 

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