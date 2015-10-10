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طوني قطان يتجاوز الثلاثة ملايين مشاهدة باغنيته "بعشقك صدقني"

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طوني قطان يتجاوز الثلاثة ملايين مشاهدة باغنيته "بعشقك صدقني" طوني قطان يتجاوز الثلاثة ملايين مشاهدة باغنيته "بعشقك صدقني"

السبت 10-10-2015 14:16

تجاوزت اغنية بعشقك صدقني للفنان طوني قطان الثلاثة ملايين وثلاثمئة الف مشاهدة وذلك عبر موقع يوتيوب، الاغنية ما زالت تلقى رواجاً بين جمهور قطان منذ طرحها بداية العام الحالي، وهي من كلمات اريج ضو والحان سليم سلامة وتوزيع روجيه خوري وتم تسجيلها في بيروت.
كما ويذكر ان طوني قطان قد طرح مؤخراً اغنيتين منفردتين أولهما اغنية "بس بس" من كلماته والحانه والتي صدرت منذ شهرين تقريباً حيث تجاوز عدد مشاهداتها المليون مشاهدة، والثانية اغنية "صرتي حلالي" من كلمات والحان وائل الشرقاوي والتي صدرت منذ اسبوعين تقريبا حيث تجاوزت 250 الف مشاهدة عبر موقع يوتيوب.
رابط اغنية بعشقك صدقني

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