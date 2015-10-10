لهذه الأسباب اشتعلت الحرب بين التركيتين مريم أوزيرلي وجانسو ديري

بعد نجاحها بترسيخ فكرة المنافسة بين النجمتين بيرين سات وتوبا بويوكستون، نجحت الصحافة التركية هذه المرّة أيضاً، في إبراز حرب منافسة جديدة ما زالت في بدايتها بين الممثلة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام وزميلتها جانسو ديري الشهيرة بفيروزة في "حريم السلطان".

المقارنة بين النجمتين بدأت بعد اعتذار الممثل التركي الوسيم مراد يلدريم الشهير بـ"أمير" في مسلسل "عاصي" عن بطولة مسلسل جانسو ديري الجديد بعد إرجاء تصويره، وموافقته على بطولة مسلسل "الشجاعة".

كما أنّ جانسو ديري كانت قد أبدت إعجابها بنص دنيز أكتشاي، الذي لم ينل القبول من مريم أوزيرلي في اللحظات الأخيرة، رغم أنّه نص عاطفي جميل سيكون مسلسل جانسو الجديد بانتظار اختيار الممثل التركي الذي سيشاركها البطولة.

وكانت مريم أوزيرلي قد تقاضت مليوني ليرة تركية مسبقاً كجزء من أجرها عن مسلسل "الشجاعة"، الذي لم يعرف بعد إن كان سيعرض في موسم واحد أو موسمين.

بالصور بسبب مريم أوزيرلي... التركية جانسو ديري تصرخ غاضبة في وجه الصحافيين

ونشرت الصحافة أن مريم أوزيرلي قد تتقاضى عن الحلقة الواحدة 20 ألف دولار، بينما أكدت معلومات أخرى أن العرض المالي الذي حصلت عليه مريم لا يرفض فضلاً عن فيلا مستأجرة لها خصيصاً لعدم رغبتها بالإقامة لفترة طويلة في الفندق على غرار ما فعلت خلال تصويرها مسلسلها التركي الأول "حريم السلطان" لمدة ثلاث سنوات لم تكن سعيدة فيها على الإطلاق.

وتردّد أنّ تكلفة الحلقة الواحدة من مسلسل "الشجاعة" ستكون ثلاثمائة ألف دولار أمريكي بمعزل عن أجور الممثّلين.

وخلال إقامة مريم أوزيرلي في اسطنبول لتصوير إعلان مسلسلها قبل سفرها لتمضية إجازة عيد الأضحى مع عائلتها في ألمانيا، لم تنف أو تؤكّد وجود منافسة بينها وبين زميلتها جانسو ديري.

أما جانسو فحين سئلت عن هذا الموضوع أجابت بسخرية: هذه منافسة وهمية من ابتكار الصحافة ولا أساس لها من الصحة.

ويبقى أن مسلسلي النجمتين سيعرضان في وقت واحد، وحينها سيقرّر الجمهور من منهما ستفوز بالمنافسة.

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