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بالصور: تعرفوا إلى اللبنانية التي خطفت قلب النجم مايكل بالاك

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الجمعة 09-10-2015 21:57

يبدو أن أهم وألمع نجوم العالم يجدون في الشابات اللبنانيات ما لا يجدونه في الغربيات.

فبعد الضجة الكبيرة التي أثارها الممثل الأمريكي George Clooney بزواجه من المحامية اللبنانية أمل علم الدين، ها هو Michael Ballack نجم كرة القدم الألماني يقع في غرام فتاة لبنانية، حسب ما أفادت بعض المصادر.

لم تتناول الصحف الأجنبية هذا الموضوع بشكل موسع كما لم تذكر أية تفاصيل متعلقة بهذا الأمر، لأن Ballack البالغ من العمر 39 عاماً لا يحب التحدث عن حياته الشخصية في العلن، لكن مصادر مقربة من الأخير كشفت إرتباطه باللبنانية نتاشا طنوس.

ومن جهته، نشر موقع Zimbio بعض الصور التي تجمع Michael بطنوس.

تجدر الإشارة إلى أن Michael Ballack كان متزوجاً قبلاً من Simone Lambe وله منها ثلاثة أولاد، لكنهما تطلقا عام 2012.

 

 

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