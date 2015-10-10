نيكول سابا: شيرين عفوية وسيرين عبد النور لا تهمّني وهيفاء وهبي الأذكى

التجربة صقلت شخصيتها وجعلت منها رقماً صعباً في المنافسة على الأدوار الدرامية بين الممثلات الوافدات إلى مصر، خاصة أنها تميزت عن سواها بمعرفة الشارع المصري فاحتلّت مكانة خاصة لدى المصريين. ثقتها في نفسها جعلتها لا تنظر خلفها ولا تساوم على مبدأها. كيف تعالج أمورها وبمَ تردّ على منتقديها؟ في حوار خاص مع "سيدتي" تكلمت نيكول تارة بوضوح وتارة أخرى بالألغاز. ولكن فكّ ألغازها سهل على القارىء تفسيره

لعبت دور البطولة إلى جانب الفنان محمد سعد في فيلم «حياتي مبهدلة» الذي احتل المرتبة الثالثة، حسب الاستفتاء والإيرادات السينمائية في مصر، مقارنة مع فيلمي «ولاد رزق» و«شد أجزاء»، ما تعليقك على هذه النتيجة؟

لن أتبنى أي رأي فيما يخصّ مراتب الأفلام؛ لأن الآراء تتضارب في هذا المجال. البعض قال إن فيلم «حياتي مبهدلة» في المرتبة الثانية والبعض الآخر قال إنه في المرتبة الثالثة. المهم عندي أن الفيلم نجح. وهذا أهم من التراتبية.

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لماذا قيل إن نيكول سابا وافقت على مشاركة الفنان محمد سعد في فيلم «حياتي مبهدلة»، بعد رفض العديد من الفنانات مشاركته، بحجة أن محمد سعد دائماً يأخذ الأضواء لنفسه على حساب البطلة المشاركة له في الفيلم؟

لا علاقة لي بغيري من الفنانات، علاقتي محصورة بالورق والعمل الذي عرض عليّ. وأنا، حقيقة، اخترت هذا الدور لأنه لا يعتمد على الجمال، بل هو دور طبيعي عفوي ويتميز بمساحات تمثيلية. واليوم، لم يعد تعرض عليّ أدوار على أساس نيكول الممثلة الجميلة، فأنا قد وصلت إلى مرحلة باتت تعرض عليّ الأدوار التي تتطلب أداءً تمثيلياً. والفنان محمد سعد نجم كبير في الكوميديا. وعندما تعرفت عليه تأكدت فعلاً أنه نجم كبير مثقف يرتجل المشاهد ارتجالاً. وافقت على أداء هذا الدور لرغبتي في أن ألعب دوراً كوميدياً مركباً أعبّر فيه عن مكنونات كوميدية في شخصيتي لم أبرزها من قبل. في هذا الدور، أظهر عفوية وعلى طبيعتي. وهذا ما أردته؛ لأنه دور بعيد كلياً عما يسمى جمالاً؛ لأننا نحن اللبنانيين مصنفون في عالميّ السينما والدراما تحت عنوان الجمال. هذه المرحلة قد قطعتها ولم يعد جمالي هو المطلوب، بالعكس، ما يعرض عليّ اليوم هو دور تمثيلي يتطلب أداءً تمثيلياً. وأنا، بدوري، أبحث عن أدوار تمثيلية مركبة تتطلب جهداً في الأداء. والحمدلله، لقد وصلت إلى مرحلة أن نيكول مطلوبة كممثلة قادرة على أداء الأدوار الصعبة.

بالرغم من ضخامة الإعلان لتسويق مسلسل «ألف ليلة وليلة» لم يحظ بمشاهدة واسعة. ونسب هذا الأمر إلى المخرج رؤوف عبد العزيز كون هذا المسلسل هو التجربة الأولى له في الإخراج؟

أولاً، المسلسل خيالي. وهذا النوع من المسلسلات له عيّنة محددة من المشاهدين، خاصة أن المشاهد العربي اليوم عينه «شبعانة» من المسلسلات والأفلام بسبب الفضائيات. لكن المخرج رؤوف عبد العزيز هو العنصر الأهم لنجاح المسلسل. فهو مخرج مجتهد ويحب عمله كثيراً وحريص وجدي مع الممثل. وبصراحة، لقد تعلمت منه تفاصيل دقيقة في الأداء... أنا أؤيد الكلام أن الإعلان المضخّم للمسلسل هو الخطأ.

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لست في حرب مع أحد

قيل إن مسلسل «ألف ليلة وليلة» الذي عرض في رمضان الفائت، قد سبق أن عرض على الممثلة نادين نسيب نجيم لكنها رفضته، من ثم عرض عليك، هل هذا الكلام صحيح؟

لا علم لي بهذا الأمر، ربما عرض على الممثلة نادين نجيم الدور الذي قامت بأدائه الممثلة نسرين طافش أو دور الممثلة عائشة بن أحمد. لكن، بالتأكيد، دوري شهرذاد في مسلسل «ألف ليلة وليلة» لم يعرض عليها لأن المخرج رؤوف عبد العزيز اتصل بي أولاً وعرض عليّ الدور.

لماذا يتردد أنك محاربة من قبل ممثلات لبنانيات يحاولن أخذ المسلسلات التي تعرض عليك، كما حصل معك عندما شاركتك رزان مغربي مسلسل «عدى النهار»، وقيل إن اسمها لم يكن مدرجاً في هذا العمل وقيل أيضاً إن سيرين عبد النور استحوذت على عدد من الحفلات الخاصة والأعراس التي كنت تحيينها بمفردك في مصر بعد نجاح مسلسلها «روبي» في مصر؟

أنا لا أرى نفسي في حرب مع أحد، ولا واحدة منهما أخذت شيئاً من أمامي. وإن أحيت إحداهنّ حفلة أو فرحاً فهذا لا يعني أنهنّ أثرن عليّ، بالعكس الساحة المصرية ملعبي واحترافيتي. وهي سياج بالنسبة لي. والفنانتان اللتان تتحدثين عنهما (لم تذكر نيكول اسم سيرين عبدالنور أو رزان مغربي لكن كانت تقصدهما بالحديث) كردّ على السؤال كانتا مستعدتين أن تتنازلا عن أجريهما للوصول إلى ما وصلت إليه. على أي حال، أنا «ما شايفة حدا منهنّ ولا قاريتهنّ» (غير مهتمة وغير آبهة بأحد).

أفهم من كلامك أنك متعالية عليهما وأنك أهم منهما شهرة حتى أنك غير آبهة بهما؟

لا، لست أهم من أحد، لكن أنا أركز على عملي ولا ألتفت ورائي. طالما أن أحداً ما لم يمسّ عائلتي، فأنا مسالمة ولكن إذا أحد ما مسني بعائلتي سأكون حينها شخصية مختلفة عما يعرفونني. وأتمنى أن لا يروا شكل وجهي الثاني. أما أن تأخذ فنانة حفلة من أمامي «صحتين على قلبها» (هنيئاً لها). فكل أعمال الفنانات وأخبارهنّ في مصر مكشوفة عليّ. وهناك أخبار كثيرة تطال الممثلات اللواتي دخلن مصر. والحمدلله، لا أحد منهنّ قادرة على أن «تغبّر» عليّ (تطالني بالسوء).

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لكن، لماذا رفضت المشاركة إلى جانب الممثلة نسرين طافش في برنامج «rating رمضان» الذي عرض على شاشة أبو ظبي والذي قدمه وسام بريدي وميساء مغربي، علماً أنك قد تقاضيت عن الحلقة مبلغاً مادياً لا يستهان به؟

في البداية، رفضت نيكول الإجابة قائلة: «لا أريد التحدث بهذا الموضوع. لكن إلحاح «سيدتي» عليها أخرجها عن صمتها لكي توضح الأسباب الحقيقية وراء عدم مشاركتها في اللحظة الأخيرة في البرنامج حيث قالت: «لست مضطرة لأبرر رفضي المشاركة؛ لأن الخلاف وقع بيني وبين القيّمين على البرنامج بعدما أخلّوا بالعقد المبرم بيننا. فأنا إنسانة أحترم كلمتي، لكن حينها كان واضحاً أن القيّمين على البرنامج لم يحترموا كلمتهم وأنزلوا بـ «الباراشوت» (المظلة) أحداً ما ضيفاً على الحلقة (لم تسمِّ نيكول نسرين طافش بالاسم لكن كانت تقصدها بالكلام) خاصة عندما سألتها «سيدتي» هل تقصدين أن القيّمين على البرنامج أتوا دون علمك بنسرين طافش ضيفة على حلقتك؟ قالت نيكول: «فيكي تقولي هيك» (يمكنك قول ذلك) علماً أني لست على خلاف مع أي ممثلة وليست لدي مشكلة من يكون الضيف لو كان ذلك مبرماً في العقد. لكن استضافة ضيف فجأة في حلقة أنت ضيفة فيها وبدون علمك، هذا ما جعلني أرفض، علماً أن مبلغاً كبيراً قد دفع لي للمشاركة في البرنامج. فأنا قد أرفض أي مبلغ إذا ما أخلّ أحد ما بالعقد معي. وهذا ما شكّل مفاجأة للقيّمين على البرنامج بأنني تخليت عن مبلغ كبير مقابل مبدأ واتفاق.

نيكول والفنانون

هل تابعت مسلسلات في شهر رمضان المبارك الفائت؟ وما رأيك بأداء الفنانين شيرين عبد والوهاب وعاصي الحلاني وهيفاء وهبي وسيرين عبد النور وماغي بو غصن؟

شيرين عفوية وطبيعية والأغاني التي غنتها في المسلسل لعبة ذكية. واستطاعت أن تشد المشاهد لها وتكسبه.

لم أتابع مسلسل «العراب» للفنان عاصي الحلاني. بصراحة، ليس من السهل على فنان يغني أن ينتقل إلى التمثيل.

الفنانة هيفاء وهبي أذكى فنانة ومسلسلها «مريم» لقي أصداء حلوة جداً. فهيفاء تقدم في السينما أفكاراً وفي الدراما تقدم أفكاراً أخرى. هي امرأة ذكية جداً تعرف تماماً كيف تستقطب المتابعين لها وتجعلهم يرفعون لها القبعة.

الممثلة نادين نسيب نجيم؟

لقد عملت قفزة مهمة وسريعة في الدراما العربية، وهي محافظة على تطور خطواتها، وواضح جداً أنها تشتغل على نفسها وأنها مجتهدة ولديها أدوات تمثيلية بالفطرة.

سيرين عبد النور؟

لا يهمني أن أعلّق على تمثيلها ولا عليها شخصياً. ولا يعني لي أن أحضرها لأنني لا أستمتع بمتابعتها (مشاهدة أعمالها التمثيلية).

ماغي بو غصن؟

خطوات صعودها ذكية جداً وتلعب في منطقة (أدوار تمثيلية) تليق بها، ولا شك أن أدوارها الكوميدية في السينما ناجحة، وزوجها جمال سنان لديه «مخ» (عقل مدبر وذكي) يخطط لها صح سينمائياً ويضعها في المكان المناسب لها ومن ثم يضعها في موقع درامي مهم يكسب شريحة مهمة من المشاهد العربي.

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مع نيكول سابا بعيداً عن الفن

نيكول سابا وزوجها يوسف الخال لم يلتقيا سوياً في الدراما، لماذا هذا البعد الفني بينكما؟

نحن بحاجة إلى نص يتناسب مع أفكارنا. لدينا أفكار كثيرة نشتغل عليها لكي نقدم عملاً على المستوى المطلوب.

نيكول الزوجة ويوسف الزوج من الذي احتوى الآخر وعمل على التغيير من سلوكه وطباعه، أنت أم يوسف؟

لن تصدقي أن يوسف هو من احتواني وغيّر من طباعي وروّضني. فأنا أخذت السلام من شخصيته وهو أخذ الثورة من شخصيتي حالياً. اندمجنا وأصبحنا واحداً. فيوسف زوجي وأخي وصديقي ووالدي وحبيبي. كل هؤلاء هو يوسف بالنسبة لي يقولون إني أغار عليه من الممثلات أنا «مش قارية حدا. عيوني أمامي ولا أنظر إلى الخلف». لقد وصلت بي تجربتي في الحياة إلى سلام داخلي.

لمن تسمع ابنتك نيكول من الفنانين العرب؟

عوّدتها على سماع أغاني فيلم sound of music لجولي أندروز وأغاني المغنية شانتال غويا. لم أعوّدها على الأغاني العربية. على أي حال، نيكول لها شخصيتها وتعرف ماذا تريد.

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