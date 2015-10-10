القوات المسلحة تقيم منتدى للثقافة اعتبارا من بعد غد ولمدة 3 ايام

تقيم الشئون المعنوية بالقوات المسلحة منتدى الثقافة والفن الاول للقوات المسلحة اعتبارا من يوم بعد غد/ الاثنين/ ولمدة 3 ايام بالحديقة الاندلسية بالعباسية الذى يحمل شعار ” فرسان السيف والقلم ” بحضور نخبة من كبار الشعراء والكتاب ومثقفى ومبدعى الوطن .

يضم المنتدى العديد من الورش الفنية ومسرح وسينما وعروض إستعراضية للاطفال اعتبارا من العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساء ، كما تقدم فرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية التابعة لوزارة الثقافة بعض العروض بمناسبة الاحتفالات بذكرى نصر اكتوبر العظيم .

كما يعقد خلال المنتدى العديد من اللقاءات الثقافية والحوارات الفكرية والندوات الشعرية ، وسيتم تكريم الفائزين بالمسابقة الادبية الثالثة للقوات المسلحة والتى كانت تحمل عنوان ” سيناء ارض البطولات ” .

أ ش أ