محاكمة عاجلة للمتهم بالشروع فى سرقة سيارة المحامى العام لنيابات جنوب بنها

قررت نيابة قسم أول شبرا الخيمة، برئاسة المستشار مصطفى المتناوى إحالة "عاطل" إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الشروع فى سرقة محتويات سيارة المحامى العام لنيابات جنوب بنها، أثناء توقفها أمام مبنى محكمة شبرا الخيمة، وتنظر محكمة الجنح أولى جلسات محاكمته بعد غد الاثنين.

وكان اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القيوبية، تلقى إخطارا من الرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة بالواقعة، وتبين للعقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا أن الخدمة المعينة لتأمين باب محكمة شبرا الخيمة الخلفى شاهدت شخصا يحاول كسر زجاج الباب الخلفى لسيارة المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوب بنها بقصد سرقتها.

وداهم رئيس المباحث ومعاونه النقيب محمد رفعت أبوسريع المتهم، وضبطاه وتبين أنه "أحمد م س" عاطل سابق اتهامه فى 5 قضايا "سرقة متنوعة وسرقة متجر وحيازة سلاح ونشل"، آخرها برقم 7860 جنح قسم الزاوية الحمراء لسنة 2015 "سرقة متجر".

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بقصد سرقة ما بداخل السيارة، وأكدت التحريات صحة الواقعة، فتحرر له المحضر رقم 21429 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2015، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام ووجهت له تهمة الشروع فى السرقة، وإحالته إلى محكمة الجنح لتنظر أولى جلسات محاكمته بعد غد الاثنين.