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حبس سائق "توك توك" 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بالسيدة زينب

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حبس سائق "توك توك" 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بالسيدة زينب حبس سائق "توك توك" 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بالسيدة زينب
أمر كريم الجندى، وكيل أول نيابة السيدة زينب، بإشراف المستشار محمد سليم رئيس النيابة بحبس سائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب ضبطه وبحيازته 9 تذاكر هيروين وسلاح أبيض.

كان رجال مباحث قسم السيدة زينب، قد اشتبهوا أثناء تواجد المتهم "أ.ر.م" بجوار مستشفى قصر العينى الفرنساوى وفى يده سلاح أبيض، فتم تفتيشه فعثر بحوزته 9 تذاكر من مخدر الهيروين، وهاتف محمول ومبلغ 245 جنيهًا، فتم تحرير محضر له يحمل رقم 10538لسنة 2015 وتحويله للنيابة للتحقيق.

وبعرض المتهم على النيابة اعترف بحيازته لمخدر الهيروين للاتجار، فتم حبسه على ذمة التحقيقات.

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مصر 365