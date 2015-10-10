القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 3 كيلو بانجو و3 أسلحة نارية فى بنى سويف

ألقت مباحث مركز شرطة الفشن ببنى سويف بإشراف المقدم محمد البرنس نائب مأمور المركز، وبرئاسة الرائد محمد إبراهيم رئيس المباحث، القبض على "خلف.م.ح" عاطل مقيم شنرا مركز الفشن، وبحوزته 3 كجم من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار، وفرد خرطوش عيار 16، وحرر له المحضر رقم 2015/5282 إدارى مركز الفشن.

كما تم ضبط "سعودى. أ.م" عاطل مقيم منشأة عمرو الفنت الشرقية مركز الفشن وبحوزته فرد خرطوش عيار 12، وحرر له المحضر رقم 2015/5164 إدارى مركز الفشن، و"محمد .خ.ع" عاطل مقيم الشيخ زياد مركز مغاغة المنيا، وبحوزته فرد خرطوش عيار 16، وحرر له المحضر رقم 2015/5187 إدارى مركز الفشن.

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