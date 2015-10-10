أمن المنيا يكشف غموض مقتل سيدة خليجية وإلقاء جثتها ببئر فى الصحراء

كشفت الأجهزة الأمنية غموض واقعة العثور على جثة لسيدة سعودية وابنتها ملقاة داخل بئر بالصحراء بمركز سمالوط شمال المنيا.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطاراً من اللواء محمود عفيفى مدير إدارة البحث الجنائى، بقيام صاحب مزرعة مقيم بمحافظة أسيوط، بقتل مواطنة سعودية وابنتها.

وبتشكيل فريق بحث، تبين أن المتهم الهارب كان يعمل بالسعودية لدى المجنى عليها وإقناعها بزيارة القاهرة، وتخلص منها وابنتها، وقام بإلقاء الجثتين ببئر جوفى على عمق 20 متراً.

وكشفت التحريات، أن المجنى عليها أرسلت رسالة إلى إحدى صديقاتها وأقربها بدولة الكويت، تفيد بأنها تعرضت لواقعة اختطاف، وهذا ما ساعد رجال الشرطة على فك غموض الواقعة وتحديد مكان الجريمة، بقرية 4 التابعة لمركز سمالوط بالظهير الصحراوى الغربى.

وكشفت أجهزة الأمن أن المجنى عليها وابنتها غادرتا الكويت بتاريخ 27/8/2015 قاصدتين مصر، بهدف شراء شقة فى مصر، وكانتا تقيمان فى شقة فندقية بالقاهرة، وتحملان مبلغًا من المال قدره 35 ألف دينار كويتى، وقد أبلغت المواطنة شقيقها فى اتصال هاتفى، بأنها وضعت المبلغ فى أحد البنوك المصرية، حتى تجد الشقة المناسبة لشرائها، وعند محاولة ذويهما الاتصال بهما، فوجئوا بأن الخط مغلق، واستمر حتى تاريخه، علمًا بأنه من المفترض أن تعودا إلى الكويت فى شهر سبتمبر الماضى.

واضطر أقارب المفقودتين إبلاغ وزارة الخارجية للكشف عن تفاصيل اختفائهما، خشية أن يكون قد أصابهما مكروه، وقد ذكر أهل المفقودتين، أن الأرقام التى كانتا تستخدمانها فى الاتصال مع الأهل هى أرقام مصرية.

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