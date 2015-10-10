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انتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب حريق شقة ومصرع صاحبها بشبرا الخيمة

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انتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب حريق شقة ومصرع صاحبها بشبرا الخيمة انتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب حريق شقة ومصرع صاحبها بشبرا الخيمة
أمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة، برئاسة المستشار مصطفى المتناوى، بالتصريح بدفن جثة عجوز قعيد الفراش لقى مصرعه إثر حريق هائل بشقته، وانتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب نشوب الحريق.

وكان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من المقدم وائل صديق مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بنشوب حريق بشقة بمنطقة المنشية الجديدة، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده.

وانتقل الرائد محمد سرحان رئيس مباحث القسم لمكان الحريق، وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثامن ملك "سيد محمد عبد الله"75 سنة بالمعاش، وأتت النيران على محتويات غرفة المعيشة، ونتج عن الحريق وفاة مالك الشقة متأثراً بإصابته بحروق بالجانب الأيسر من الكتف حتى القدم اليسرى والظهر وفروة الرأس من الخلف والذراعين، تم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام.

وبسؤال شقيق زوجة المتوفى "عصام أبو بكر" 53 سنة صاحب محل، ونجل شقيق زوجة المتوفى "أحمد محمد" 29 سنة موظف، مقيم ذات الناحية وشاهد الواقعة "على محمود حسانين" 53 سنة خراط قرر الأول والثانى بأن المتوفى مقيم بالشقة بمفرده وقعيد الفراش وغير قادر على الحركة، وعللوا نشوب الحريق نتيجة بقايا سيجارة مشتعلة وأنهم لا يشتبهون فى وفاته جنائياً.

وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 6791 إدارى قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2015، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوب بنها.

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