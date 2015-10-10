«السيسى» : خطة توفير الكهرباء أتت ثمارها المرجوة خلال صيف 2015

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وصرح السفيرعلاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية ، بأن وزير الكهرباء استعرض خلال الاجتماع ملامح خطة وزارة الكهرباء للعام القادم ، والتي تستهدف توفير الكهرباء للمواطنين وضمان انتظام التغذية الكهربائية ، منوهاً إلى استمرار أعمال الصيانة الدورية بكافة محطات توليد الكهرباء ، بما يضمن استمرارها في إنتاج الكهرباء بكفاءة عالية.

وأضاف وزير الكهرباء أن الوزارة مستمرة في تنفيذ كافة العقود التي التزمت بها مع كبريات الشركات العالمية في مجال إنتاج الكهرباء وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية ، بما يضمن زيادة مناسبة في إنتاج الكهرباء لتوفير احتياجات المشروعات الاستثمارية والتنموية التي تدشنها وتنفذها مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسى أشاد بمعدلات تنفيذ الخطة العاجلة لتوفير الكهرباء ، والتي أتت ثمارها المرجوة خلال صيف عام 2015 الذي شهد انتظاماً للتيار الكهربائي على الرغم من زيادة الأحمال وارتفاع درجات الحرارة ، ووجه السيسى بمواصلة العمل بذات الوتيرة لضمان جودة معدلات الأداء والتنفيذ ، مشيداً بالتعاون الذي تبديه الشركات الدولية التي تم التعاقد معها لإنتاج الكهرباء في مصر.

وذكر السفير علاء يوسف أن وزير الكهرباء استعرض الخطوات الجارية لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بترشيد استهلاك الطاقة ، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات تحصيل مستحقات الدولة عن استهلاك التيار الكهربائي ، والعمل على تركيب العدادات الكهربائية مسبوقة الدفع في المساكن الجديدة، واللمبات الموفرة للطاقة “اللِد”، فضلاً عن إيلاء الأهمية لإضاءة الشوارع .

وقد وجه الرئيس السيسى خلال الاجتماع بأهمية العمل على تزويد المدن الجديدة بالكهرباء التي يتم إنتاجها اعتماداً على وسائل الطاقة المتجددة ، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسى استمع خلال الاجتماع إلى الخطوات الجارية لتفعيل الربط الكهربائي مع دول الجوار ، بما يتيح المشاركة في الاحتياطي من إنتاج الكهرباء ، فضلاً عن تبادل الطاقة في فترات الذروة بين مصر ودول الربط ، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.

أ ش أ