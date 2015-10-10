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السعادة كبسولة الشفاء.. تعالج مرضى القلب وتطيل عمر مرضى السرطان والإيدز

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السعادة كبسولة الشفاء.. تعالج مرضى القلب وتطيل عمر مرضى السرطان والإيدز السعادة كبسولة الشفاء.. تعالج مرضى القلب وتطيل عمر مرضى السرطان والإيدز
كشفت دراسة علمية حديثة، أن السعادة لها فوائد عظيمة للصحة العامة، حيث إنها تعزز صحة القلب وتساعد على إطالة العمر.

وأوضح الباحثون أن البهجة هى دواء جيد للقلب، لافتين إلى أن التفكير الإيجابى يمكن أن يؤدى إلى عادات جيدة ونتائج صحية أفضل للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

وأشارت بعض الأبحاث أن التفكير الإيجابى يمكن أن يزيد من طول العمر، وذلك لدى المرضى الذين يعانون من سرطان الثدى وفيروس نقص المناعة البشرى "الإيدز".

وبالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أن معدلات التعافى والبقاء على قيد الحياة بعد جراحة تغيير شرايين القلب تحسنت بشكل كبير فى أولئك الذين يفكرون بشكل إيجابى.

وعلى النقيض من ذلك، أشار الباحثون إلى أن المشاعر السلبية والاكتئاب لها أثار ضارة على الصحة.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم، أن المرضى السعداء والذين يفكروا بإيجابية هم أكثر عرضة لممارسة النشاط البدنى، والنوم بشكل أفضل، وتناول الأدوية بانتظام، كما كانوا أيضا أقل عرضة للتدخين، مقارنة مع المرضى الذين يشعرون بمشاعر سلبية.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى ‘Medical News Today”.

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