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الأهلي يكشف حقيقة استقالة اعضاء مجلس الإدارة

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الأهلي يكشف حقيقة استقالة اعضاء مجلس الإدارة الأهلي يكشف حقيقة استقالة اعضاء مجلس الإدارة

أكد اللواء محمود علام مدير عام النادي الأهلي، أن ما تردد في وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية بشأن إستقالة بعض أعضاء مجلس الإدارة شائعة كاذبة وكلام عار تماماً من الصحة حيث لم يتقدم أحد من الأعضاء باستقالته .

وأكد مدير عام النادي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن من يروج لهذا الكلام يهدف لإحداث هزة في النادى لمآرب شخصية وهو يستعد لمباراة هامة أمام الزمالك في كأس السوبر المقرر إقامتها في الامارات يوم الخميس المقبل .

وأشار علام إلي أنه علي إتصال دائم بالسادة رئيس وأعضاء المجلس وأن موضوع الاستقالات ليس له أساس من الصحة وطالب من يردد هذه الأخبار تحري الدقة حفاظا علي مصلحة النادى.

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