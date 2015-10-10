وصول 39 قطعة أثرية لمتحف مطار القاهرة.. والافتتاح نهاية الشهر

أكد مصدر رفيع، في «مطار القاهرة» الدولي، أن متحف المطار استقبل 39 قطعة أثرية من مختلف العصور منقولة من «المتحف المصري»، حيث وصلت تحت حراسة أمنية مشددة من جانب شرطة الآثار.

وأضاف المصدر أن القطع الأثرية جرى اختيارها من المتحف القبطي والإسلامي ، وتشمل 21 قطعًة اختيارها من المتحف المصري بالتحرير، و12 قطعًة من متحف الفن الإسلامي، و6 قطع من المتحف القبطي وذلك للترويج للسياحة المصرية بمطار القاهرة.

وأوضح المصدر أن المتحف أنشئ خلال بروتوكول تعاون بين وزارتي الآثار والطيران باختيار مكان مناسب داخل المطار يضم مجموعة من القطع الأثرية حيث تصل مساحة المتحف ما بين 50 إلى 60 مترًا ومن المقرر أن يفتتح نهاية الشهر الجاري فور الانتهاء من كافة تجهيزاته.

وأشار المصدر إلي أن قيمة تذكرة دخول المتحف للزائرين 3 دولارات، وتقوم شرطة الآثار بالتأمين الداخلي للمتحف وشرطة تأمين ميناء القاهرة الجوي بالتأمين الكامل للمتحف من الخارج.