أخبار عاجلة

وزارة الرياضة تعتزم إنشاء أكاديمية لكرة القدم الأمريكية -
الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لإنبي -
مساء dmc - أبرز العناوين المؤلمة عن تعذيب الايتام بدور الايتام يقرأها أسامة كمال -
مساء dmc - الشرطة السويدية " قتلى وجرحى في عملية دهس بسيارة نقل بأحد شوارع ستوكهولم " -
القاهرة أبوظبي: م. شريف إسماعيل - رئيس الوزراء يفتتح المشروعات الجديدة بنادي الزمالك -
القاهرة أبوظبي: أبرز 7 أخبار في 7 أيام - الجمعة 07 أبريل 2017 -
مساء dmc - ميركل وهولاند في بيان مشترك " الرئيس السوري يتحمل وحده مسئولية الضربة الامريكية" -
مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال " -
مساء dmc - الكونجرس يقر قانون يفوض ترامب بإرسال صواريخ محمولة علي الاكتاف "مانباد" مضادة للطائرات -
مساء dmc - متحدث وزارة الدفاع الروسية " الجيش السوري لم يستخدم سلاح كيماوي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وصول 39 قطعة أثرية لمتحف مطار القاهرة.. والافتتاح نهاية الشهر

Google+ Print
وصول 39 قطعة أثرية لمتحف مطار القاهرة.. والافتتاح نهاية الشهر وصول 39 قطعة أثرية لمتحف مطار القاهرة.. والافتتاح نهاية الشهر

مطار القاهرة

أكد مصدر رفيع، في «مطار القاهرة» الدولي، أن متحف المطار استقبل 39 قطعة أثرية من مختلف العصور منقولة من «المتحف المصري»، حيث وصلت تحت حراسة أمنية مشددة من جانب شرطة الآثار.

وأضاف المصدر أن القطع الأثرية جرى اختيارها من المتحف القبطي والإسلامي ، وتشمل 21 قطعًة اختيارها من المتحف المصري بالتحرير، و12 قطعًة من متحف الفن الإسلامي، و6 قطع من المتحف القبطي وذلك للترويج للسياحة المصرية بمطار القاهرة.

وأوضح المصدر أن المتحف أنشئ خلال بروتوكول تعاون بين وزارتي الآثار والطيران باختيار مكان مناسب داخل المطار يضم مجموعة من القطع الأثرية حيث تصل مساحة المتحف ما بين 50 إلى 60 مترًا ومن المقرر أن يفتتح نهاية الشهر الجاري فور الانتهاء من كافة تجهيزاته.

وأشار المصدر إلي أن قيمة تذكرة دخول المتحف للزائرين 3 دولارات، وتقوم شرطة الآثار بالتأمين الداخلي للمتحف وشرطة تأمين ميناء القاهرة الجوي بالتأمين الكامل للمتحف من الخارج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا