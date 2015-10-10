السعودية وفرنسا تدينان التفجير الإرهابى بتركيا

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي شهدته اليوم تركيا في العاصمة أنقرة.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الخارجية تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب تركيا في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره.

واختتم المصدر المسئول تصريحه بتقديم تعازي المملكة حكومة وشعبا لأسر الضحايا ولحكومة وشعب تركيا مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

على الصعيد ذاته أدانت فرنسا التفجيرين اللذين وقعا صباح اليوم السبت بالقرب من محطة القطارات في العاصمة التركية أنقرة ، واللذين أسفرا عن سقوط عدد كبير من القتلي والمصابين.

وذكر الاليزيه - فى بيان له - أن الرئيس فرانسوا اولاند يدين هذا الحادث الإرهابي الشنيع الذي وقع في العاصمة التركية انقرة وأودى بحياة العشرات من المتظاهرين السلميين ، ويعرب عن تعازيه للشعب التركي.

و ذكرت وسائل الأعلام الفرنسية نقلا عن وزارة الصحة التركية أن حصيلة الضحايا ارتفعت الى 86 قتيلا و 186 جريحا.

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