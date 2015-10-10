جهادى روسى فى سوريا يتوعد جيش بوتين الغازى بـ "الذبح "

تعهد جهادى روسى فى سوريا بذبح القوات الروسية التى أرسلت لسوريا من أجل الحرب ضد الجماعات المسلحة فى سوريا حيث حذر الجهادى الروسى بجبهة النصرة، التابعة لتظيم القاعدة فى سوريا ، الشعب الروسى عبر فيديو مسجل قائلا " أبناؤكم سيعودون قتلى".

وذكر موقع فوكاتيف الاخبارى الأمريكى أن الجهادى الروسى البارز فى سوريا أصدر تحذيرا مقتضبا لمواطنيه - فى تسجيل فيديو اذاعه الموقع - متوعدا القوات الروسية التى أرسلها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى الحرب فى سوريا بمواجهات عنيفة ودامية.

وذكر أبو عبيد الله المدنى بوتين بالحرب السوفيتية فى افغانستان مهددا ومتوعدا وقال الجهادى إن روسيا ستعانى من هزيمة قاسية ومذلة .

وبدا أن الخطاب العنيف كان موجها بشكل مباشر إلى الجمهورالروسي، الذى هلل لتدخل الكرملين فى سوريا على مدى الأسبوعين الماضيين ويبدو أنه أيضا أول رد فعل علنى من قبل الجهاديين الروس فى سوريا تجاه تصعيد بلادهم لحملتها العسكرية.

وقال المدنى الذى كان يحيط به اثنان من مسلحى جبهة النصرة يرتديان قناعين ويمسكان بالكلاشينكوف "هل هؤلاء الجنود الروس على استعداد للموت من أجل أهواء وأنانية بوتين ؟"

وفى شريط الفيديو، ألمح الجهادى أيضا لغزو الاتحاد السوفيتى الفاشل فى أفغانستان عام 1979 والذى استمر تسع سنوات، وألحق أضرارا كبيرة بالسوفيت، وليس فقط بسبب الآلاف من جنودهم الذين قتلوا بها ولكن لأن تلك الحرب تعتبر أحد العوامل المساعدة التى أدت إلى سقوط الاتحاد السوفيتى .

وأضاف المدنى "إذا كانوا سيأتون إلى هنا فإننا سوف نذكرهم بأفغانستان وكيف كان الحرج الذى خرجوا به من هناك"، ووصف المدنى الرئيس السورى بشار الأسد بـ "الطاغية الذى يقتل المسلمين ويعذبهم" متهما مسلحى داعش أيضا فى البلاد بـ "مخالفة الإسلام".

ولفت الموقع الأمريكى إلى أن الفيديو انتشر بسرعة عبر وسائل الاعلام الروسية والمواقع الاجتماعية امس الجمعة .

وشاركه أيضا عدد المجموعات المؤيدة لبوتين، والذين ذكروا عددا من الردود العنصرية والمليئة بالبذاءة.