تحميص القهوة ينتج مواد سامة تصيب رئة العمال بأضرار خطيرة

يتناول العالم كل يوم ما يزيد عن 4 مليارات كوب قهوة بمختلف أنواعها، وسلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على أضرار صحية خطيرة قد يصاب بها العاملون فى مجال تحميص القهوة.

وكشف التحقيق الاستقصائى الذى نشر بصحيفة "SENTINEL" الأمريكية أن تحميص القهوة قد يتسبب فى تلف خطير بالرئة لدى العاملين فى هذا المجال، موضحاً أن تحميصها يتسبب فى إنتاج مادة ثنائى الأسيتيل "diacetyl ".

وعلى الرغم من أن مادة ثنائى الأسيتيل تعتبر آمنة إذا تم تناولها إلا أنها تصبح سامة وضارة للغاية حال تسخينها واستنشاقها على مدى فترات طويلة، وأكد التقرير أن أماكن تحميص القهوة تحتوى على تركيزات أعلى من هذه المادة الضارة بمقدار 4 أضعاف.

والخطير أن الأضرار التى تصيب الرئة بفعل مادة ثنائى الأسيتيل لا يمكن علاجها إطلاقاً.

جدير بالذكر أن الكثير من العاملين فى مصانع الفيشار داخل أمريكا قد أصيبوا مؤخراً بأضرار خطيرة بالرئة لا يمكن علاجها عقب تعرضهم إلى مستويات عالية من مادة ثنائى الأسيتيل.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى التاسع من شهر أكتوبر الجارى.

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