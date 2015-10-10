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بسبب قصر النظر.. مليار شخص معرض لخطر العمى بحلول عام 2050

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بسبب قصر النظر.. مليار شخص معرض لخطر العمى بحلول عام 2050 بسبب قصر النظر.. مليار شخص معرض لخطر العمى بحلول عام 2050
كشفت دراسة طبية النقاب عن أن ما يقرب من مليار شخص معرض لخطر العمى بحلول منتصف القرن، إذا ما تم تجاهل مشكلات قصر النظر الذى بات كالوباء المتفشى بين الكثيرين.

وأضافت الدراسة، التى أجريت فى هذا الصدد على نصف سكان العالم، وهو ما يمثل نحو 5 مليارات نسمة، إلى كونهم معرضين للإصابة بقصر النظر بحلول عام 2050.

وتشير التقديرات حاليا إلى أن أكثر من مليار شخص فى العالم يعانون من قصر النظر.

ودعا الدكتور كوفين نايدو أستاذ أمراض العيون بمعهد برين هولدن للإبصار، العالم إلى حماية صحة عين كل طفل، وتعليم الكبار كيفية مواجهة هذه التحديات الصحية الكبرى فى عصرنا.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى انتشر فيه قصر النظر انتشارا كبيرا فى شرق آسيا على وجه الخصوص بالمناطق الحضرية فى كل من: سنغافورة، الصين، تايوان، هونج كونج، اليابان، كوريا الجنوبية، لينتشر فى ما بين 80 إلى 90% من طلاب المدارس.

وفى الدول الغربية مثل الولايات المتحدة، فقد ارتفع معدل قصر النظر بشكل ملحوظ بين البالغين فى السنوات الـ 30 الماضية، من 25% فى أوائل 1970 إلى 42% فى عام 2004.

ومرض "قصر النظر" لا يمكن الشفاء منه أو عكسه، ولكن هناك تدخلات واعدة باستخدام أساليب البصرية والسلوكية التى يمكن أن تساعد على إبطاء تطور ومنع الناس أن تصبح قصير النظر للغاية".

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