مش عندنا بس.. 5.5 مليار شخص حول العالم لا يستطيعون الحصول على أدوية

قالت الخبيرة الأممية روزا ماتى المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان، وداينيوس بوراس المقرر الخاص المعنى بالصحة، إن ما يقرب من 5.5 مليار شخص حول العالم ليس لديهم الفرصة للحصول على الأدوية المخففة للآلام المتوسطة والشديدة، وفقا لمجلس الأمم المتحدة لمراقبة الأدوية المهدئة.

وأوضح الخبيران الأمميان، أن الرعاية المتخصصة فى تخفيف آلام المرضى لا تزال غير موجودة فى العديد من البلدان وأحيانا لا يعترف بها كتخصص طبى، وحثا الدول والمجتمع الدولى على تحديد أولويات توافر شامل وغير تمييزى للحصول على ما يسمى بالرعاية التلطيفية والعلاج الخاص بتخفيف الآلم للأشخاص المحتاجين إليه.

وأشارا إلى أن ثلاثة أرباع سكان العالم لا يستطيعون الحصول على العلاج المخفف للآلام، حيث يستمر كبار السن الذين يعانون من أمراض تهدد الحياة فى مواجهة عدم القدرة على الحصول على الأدوية اللازمة لتخفيف آلامهم بسبب لوائح العقاقير المقيدة وعدم عمل النظام الخاص بتلك النوعية من العقاقير بشكل صحيح.

وقال الخبيران الأمميان، إن كبار السن لهم الحق فى العيش فى سنواتهم الأخيرة بكرامة ودون معاناة لا داعى لها، مطالبين بوجوب تحديد العقبات التى تحول دون حصول هؤلاء على تلك النوعية من الرعاية وكذلك ضمان توافر وسهولة الحصول على الأدوية والرعاية المخففة للآلم لجميع المحتاجين.