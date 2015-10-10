النساء أكثر عرضة لتصلب الشرايين مع اقتراب انقطاع الطمث

كشفت دراسة علمية حديثة أن النساء أكثر عرضة لانخفاض الكوليسترول الجيد بعد سن اليأس.

وأوضح الباحثون أن انخفاض الكولسترول الجيد الذى يعرف باسم البروتين الدهنى عالى الكثافة (HDL)، يسبب ارتفاع خطر الاصابة بأمراض القلب.

ووفقاً للدراسة الحديثة التى أجريت بواسطة باحثون من جامعة بيتسبرج، أوضح الباحثون أن تصلب الشرايين يحدث عادة نتيجة لارتفاع ضغط الدم، والتدخين والكوليسترول، ومع ذلك فإن الكولسترول الجيد له فوائد موثقة جيدا فى الحماية ضد عملية تصلب الشرايين.

وأوضح الأطباء أن فوائد الكوليسترول الجيد تتضاءل خلال الفترة الانتقالية عند سن اليأس نتيجة للتغيرات الهرمونية خلال هذه الفترة.

ووجد الباحثون خلال الدارسة التى شملت على 225 امرأة فى منتصف وأواخر سن 40 عام، أن قدرة الكوليسترول الجيد “HDL” يمكن أن تتغير خلال مرحلة الانتقال لسن اليأس، وبالتالى تجعله غير فعال فى تقديم فوائد للقلب.

وأضافت الدكتورة سمر الخضرى، أستاذة الصحة فى بيتسبيرج، نحن بحاجة إلى فهم كيفية تأثر الجسم بجميع أنواع الدهون من أجل حماية المرضى من أمراض القلب، التى تعتبر القاتل رقم واحد للنساء فى العالم.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الامريكى “Health Day News”.