ممكن يسبب ضمور المخ.. انتبه مش كل الأطفال لازم تاخد التطعيم الثلاثى

التلقيح الثلاثى

التطعيم من أهم الخطوات التى يتبعها الأهل لوقاية أطفالهم من الإصابة بالأمراض الخطيرة، والتطعيم هو جرعة دوائية تعمل على تحفيز الجهاز المناعى لمقاومة مرض معين، وبالطبع فهناك العديد من الأعراض التى تظهر على الطفل بعد تلقيه جرعة التطعيم كنتيجة طبيعية لعمل الجهاز المناعى لديه.>من أهم الأمصال التى يجب أن يتلقاها الطفل، هى تطعيم الثلاثى الذى يعمل على وقايته من التعرض لثلاثة أمراض وهم السعال الديكى والدفتيريا والكزاز.

فيما يؤكد أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة الدكتور طلعت حسن سالم ضرورة توخى الحذر عند تلقى الطفل لهذا التطعيم.

الثلاثى قد يعرض طفلك للتشنجات الدائمة وضمور المخ

>يوضح طلعت أن المصل المضاد من السعال الديكى تحديدًا، والذى يتم تناوله ضمن تطعيم الثلاثى، يعد من أهم الأسباب التى تعرض بعض الأطفال للتشنجات الدائمة وضمور خلايا ووظائف المخ.

لذا فمن الضرورى أن يخضع الطفل للكشف الدقيق من قبل الطبيب المختص قبل تلقيحه بهذا المصل، ويجب أن يكون الطبيب على علم مسبق بالتاريخ المرضى وتاريخ النمو لديه منذ لحظة الولادة.

أسباب تمنع طفلك من تلقى التطعيم الثلاثى

>عن أهم الأسباب المرضية التى يمنع فيها إعطاء الطفل جرعة التطعيم الثلاثى، هى إصابته بمشاكل تأخر النمو العقلى، أو تعرضه السابق للتشنجات، ففى حالة تلقى الطفل للثلاثى رغم معاناته من تلك الأعراض قد يتسبب اأ مر فى دخوله لحالة من التشنجات المستمرة، والتى تعرضه لضمور خلايا المخ.

وفى تلك الحالات ينصح بأن نعطى الطفل تطعيما بديلا يعرف بالثنائى، ويحتوى على جرعة مصل ضد الفتيريا والكزاز فقط دون السعال الديكى.