أخبار عاجلة

وزارة الرياضة تعتزم إنشاء أكاديمية لكرة القدم الأمريكية -
الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لإنبي -
مساء dmc - أبرز العناوين المؤلمة عن تعذيب الايتام بدور الايتام يقرأها أسامة كمال -
مساء dmc - الشرطة السويدية " قتلى وجرحى في عملية دهس بسيارة نقل بأحد شوارع ستوكهولم " -
القاهرة أبوظبي: م. شريف إسماعيل - رئيس الوزراء يفتتح المشروعات الجديدة بنادي الزمالك -
القاهرة أبوظبي: أبرز 7 أخبار في 7 أيام - الجمعة 07 أبريل 2017 -
مساء dmc - ميركل وهولاند في بيان مشترك " الرئيس السوري يتحمل وحده مسئولية الضربة الامريكية" -
مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال " -
مساء dmc - الكونجرس يقر قانون يفوض ترامب بإرسال صواريخ محمولة علي الاكتاف "مانباد" مضادة للطائرات -
مساء dmc - متحدث وزارة الدفاع الروسية " الجيش السوري لم يستخدم سلاح كيماوي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

إزاى تفرقى إذا كان طفلك شقيا أو مريضا بفرط الحركة

Google+ Print
إزاى تفرقى إذا كان طفلك شقيا أو مريضا بفرط الحركة إزاى تفرقى إذا كان طفلك شقيا أو مريضا بفرط الحركة
فرط الحركة من الأمراض السلوكية التى تصيب بعض الأطفال، وتبعا لتعريف أستاذ طب وسلوك الأطفال الدكتور طلعت حسن سالم، ففرط الحركة هو مرض سلوكى أى أنه نوع من الاختلاف غير الطبيعى فى سلوك الطفل، والذى يؤدى إلى تأخر فى مهاراته العقلية.

يوضح "طلعت" أنه فى أغلب الحالات لا يتم تشخيص فرط الحركة إلا بعد التحاق الطفل بالحضانة أو بالفصول المدرسية، حيث يلاحظ أن الحركة الزائدة لديه تؤثر على تركيزه وتحصيله العلمى، ويكون انتباه الطفل مشتتا وهذه النقاط تحديدًا هى التى توضح الفرق بين الطفل النشيط والطفل مفرط الحركة.

وتابع طلعت موضحا أن الطفل النشيط لا يؤثر نشاطه على مستواه الدراسى وتطوره العقلى، كما يسهل لفت انتباهه وفضوله لاكتساب معلومات ومهارات جديدة.

أما الطفل المصاب بفرط الحركة، فنلاحظ هنا تأثير نشاطه الزائد على انتباهه وتركيزه وتحصيله الدراسى، وتلك النقطة تحديدا هى الفيصل الأساسى فى تشخيص مرض فرط الحركة لدى الأطفال.

وللتأكد من إصابة الطفل بهذا المرض بشكل قاطع يتم إخضاعه لاختبار نفسى متخصص فى الكشف عن مرض فرط الحركة، وهو عبارة عن بعض الأسئلة التى تحدد من خلال نتائج إجابات الطفل إصابته بالمرض ودرجته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365