تأجيل إعادة محاكمة محمد السنى بـ"قتل متظاهرى يناير" لـ9 يناير المقبل

قررت محكمة النقض، تاجيل إعادة محاكمة أمين شرطة قسم الزاوية الحمراء محمد السنى فى قضية قتل متظاهرى ثورة 25 يناير، لجلسة 9 يناير لتنفيذ طلبات الدفاع وسماع الشهود.

وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة فى محيط قاعة محكمة النقض بدار القضاء العالى.

وكانت المحكمة، كلفت النيابة العامة بإحضار المتهم إلى مقر المحاكمة بدار القضاء العالى يوم 10 أكتوبر لنظر القضية موضوعيًا، والاستماع لأقوال الشهود ومرافعات النيابة العامة والدفاع، وبعدها تصدر حكمًا نهائيًا باتًا لا يجوز الطعن عليه باعتبارها آخر مراحل إجراءات التقاضى.