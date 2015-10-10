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العثور على جثتى سيدة خليجية وابنتها داخل بيارة فى صحراء سمالوط بالمنيا

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العثور على جثتى سيدة خليجية وابنتها داخل بيارة فى صحراء سمالوط بالمنيا العثور على جثتى سيدة خليجية وابنتها داخل بيارة فى صحراء سمالوط بالمنيا
عثر أهالى مركز سمالوط بالمنيا على جثة سيدة سعودية وابنتها داخل بيارة فى الصحراء بسمالوط .

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود معلومة لضباط وحدة مباحث سمالوط بمصرع سيدة سعودية وابنتها الكويتية بعد تعرضهم للخطف.

على الفور تشكل فريق بحث جنائى بقيادة المقدم محمود الجيار رئيس مباحث سمالوط، وتبين أن السيدة وابنتها جاءوا إلى القاهرة لشراء شقة سكنية وتعرضوا للاختطاف والقتل.

وأشارت المعلومات الأولية إلى الجناة قاموا بقتل السيدة وابنتها بقرية 4 التابعة لمركز سمالوط بالظهير الصحراوى الغربى، وإلقاء جثتيهما ببيارة على عمق 20 مترا تحت الأرض، جارى استخراج جثتى المجنى عليهما، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
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