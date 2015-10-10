التحقيق مع ربة منزل متهمة بقتل وتقطيع زوجها منذ 7 سنوات بحدائق القبة

يباشر شريف الشناوى وكيل نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول التحقيق فى واقعة مقتل زوج على يد زوجته منذ 7 سنوات.

كشفت تحقيقات النيابة، أن ابنة المجنى عليه تقدمت ببلاغ تتهم فيه والدتها بقتل وتقطيع أبيها وإلقاء جثته فى أماكن متفرقة بالاشتراك مع شخص آخر وادعت اختفاءه.

وتابعت المبلغة أنها كشفت الواقعة أثناء تحدث والدتها مع سيدة أخرى دون أن تشعر بوجودها.

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