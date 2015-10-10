ضبط عاطلين تخصصا فى سرقة محتويات السيارات أمام بنوك المنوفية

تمكنت مباحث مركز السادات، من ضبط عاطلين، كونا تشكيلا عصابيا، لسرقة محتويات السيارات من أمام البنوك بالمنوفية.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارًا من الرائد محمود الشاذلى رئيس مباحث مركز شرطة السادات، ومعاونه النقيب محمد الزناتى بضبط كل من "محمد.ع" - 36 سنة مقيم بالجيزة - و"أمجد .ا" - 46 سنة مقيم فى الجيزة - لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى لسرقة محتويات السيارات من أمام البنوك بالمدينة، وذلك أثناء استقلالهما سيارة ملاكى ملك الأول وبحوزتهما 2 مفك.
وبمواجهتمها اعترف اللص الأول بسرقتهما 4 آلاف جنيه من سيارة و18 ألف من سيارة أخرى، فتحرر لهما المحضر اللازم وباشرت معهما النيابة التحقيق.