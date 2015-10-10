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ضبط عاطلين تخصصا فى سرقة محتويات السيارات أمام بنوك المنوفية

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ضبط عاطلين تخصصا فى سرقة محتويات السيارات أمام بنوك المنوفية ضبط عاطلين تخصصا فى سرقة محتويات السيارات أمام بنوك المنوفية
تمكنت مباحث مركز السادات، من ضبط عاطلين، كونا تشكيلا عصابيا، لسرقة محتويات السيارات من أمام البنوك بالمنوفية.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارًا من الرائد محمود الشاذلى رئيس مباحث مركز شرطة السادات، ومعاونه النقيب محمد الزناتى بضبط كل من "محمد.ع" - 36 سنة مقيم بالجيزة - و"أمجد .ا" - 46 سنة مقيم فى الجيزة - لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى لسرقة محتويات السيارات من أمام البنوك بالمدينة، وذلك أثناء استقلالهما سيارة ملاكى ملك الأول وبحوزتهما 2 مفك.

وبمواجهتمها اعترف اللص الأول بسرقتهما 4 آلاف جنيه من سيارة و18 ألف من سيارة أخرى، فتحرر لهما المحضر اللازم وباشرت معهما النيابة التحقيق.

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