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الصين تتبع مسار ١٢٦ مليار دولار من أموالها المختلسة المهربة للخارج

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الصين تتبع مسار ١٢٦ مليار دولار من أموالها المختلسة المهربة للخارج الصين تتبع مسار ١٢٦ مليار دولار من أموالها المختلسة المهربة للخارج

تهريب أموال – ارشيفية

كشف بنك الشعب الصيني “البنك المركزي” اليوم عن انه تم حتى الان تناول 92 قضية كبرى تتعلق بأموال مختلسة تصل قيمتها الى 800 مليار يوان ( 126 مليار دولار ) قام عدد من المسئولين الفاسدين بتحويلها الى الخارج بطريقة غير شرعية عن طريق بعض البنوك والشركات العاملة فى بعض الدول الاجنبية.

وقال البنك فى بيان رسمى، انه تم تتبع مسارات هذه الاموال المختلسة والكشف عن القنوات المالية والأساليب غير الشرعية المستخدمة فى تهريبها خارج البلاد.

وطبقا للبنك فإنه ومنذ شهر أبريل الماضى، تقوم خمس وزارات بالعمل معا لتعقب الأصول غير المشروعة التى تم تهريبها للخارج، وذلك في إطار الحملة الصينية الموسعة لمطاردة المسئولين الفاسدين والتى أطلق عليها عملية ” سكاي نت”.

وأشار البيان الى أن خمس من الهيئات الحكومية وهى البنك المركزى ووزارة الأمن العام ومحكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا وادارة الدولة للنقد الاجنبى، تقوم بالتنسيق معا بشكل وثيق لمواصلة التحقيقات لخدمة العدالة.

أ ش أ

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