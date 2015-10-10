بلاتر يقرر الطعن على قرار إيقافه.. واجتماع طارئ لتنفيذية الفيفا 20أكتوبر

قرر جوزيف سيب بلاتر الطعن على قرار لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بوقفه عن العمل ومنعه من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 90 يومًا، وسط تحقيقات فضيحة الفساد التي هزت الاتحاد خلال إدارته.

وأكد ريتشارد كولن محامي بلاتر، الجمعة، أنه “سيقدم طعنا ضد قرار لجنة القيم ويشعر بتفاؤل كبير تجاه إلغاء القرار”.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أنها حصلت على نسخة من الطعن، وأضافت أن “بلاتر اعترض على الظلم وسوء المعاملة من جانب لجنة القيم ويطالب محامو بلاتر بالاطلاع على الملف الذي استندت إليه اللجنة وعقد جلسة استماع للرد بشكل مفصل”.

في الوقت نفسه، أعلن الفيفا عن عقد اجتماع غير عادي للجنة الاتحاد التنفيذية في 20 أكتوبرالحالي، بعد أن كان من المقرر أن تجتمع اللجنة في ديسمبر المقبل.

وجاء قرار عقد الاجتماع غداة إعلان الفيفا عن إيقاف بلاتر وميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الاوروبي للعبة لمدة 90 يوما، وتعيين عيسى حياتو قائما بأعمال رئيس الاتحاد.

في غضون ذلك، قررت السلطات السويسرية تسليم المسؤول السابق بالفيفا كوستاس تاكاس إلى السلطات الأمريكية التي تحقق في قضية فساد حول الفيفا بناء على طلب من السلطات الأمريكية.

> المصدر: CNN