ضبط بندقية آلية و290 لفافة بانجو بحوزة مزارع في أسوان‎

ألقت الأجهزة الأمنية في أسوان القبض علي مزارع لحيازته سلاحًا ناريًا ومخدرات.

وكانت قوة من مباحث مركز شرطة كوم أمبو، تمكنت من ضبط ”حسن م” 33 عامًا، مزارع ومقيم بمنطقة سبيل العرب بدائرة المركز، وبحوزته سلاح ناري (بندقية آلية) و5 طلقات من ذات العيار و290 لفافة متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بملكيته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة والمبلغ المالي من حصيلة تجارته. وتحرر المحضر رقم (4313) جنايات مركز كوم أمبو لسنة 2015، وجاري العرض على النيابة العامة.